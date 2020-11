Cote d'Ivoire: Jean-Louis Moulot - "Comment nous avons permis la victoire du président Ouattara"

La victoire du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 Octobre 2020 dans la ville de Grand-Bassam est la résultante d'une stratégie mise en place par Jean-Louis Moulot, maire de cette ville.

Joint au téléphone, Jean-Louis Moulot, maire de grand Bassam et Coordonnateur régional associé Rhdp a livré sa stratégie de campagne pour la victoire du président Alassane Ouattara dans sa localité. L'un des facteurs de cette victoire à en croire le premier magistrat de la commune repose sur les réalisations de Alassane Ouattara à Grand-Bassam.

« Il y'a eu un travail qui a été fait de recensement des actions de développement du Président Ouattara et de son gouvernement que nous avons mis dans un livret et distribué aux responsables de base du parti. Nous avons eu la chance d'avoir bénéficié d'un certain nombre d'infrastructures structurantes.

Depuis que le président Bédié était au pouvoir, on parlait de l'ouverture de l'embouchure du fleuve. C'est grâce au président Ouattara avec la forte implication de l'ex vice-président de la République Daniel Kablan Duncan, et feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que nous avons pu obtenir les ressources nécessaires, on parle même d'un budget de près de 20 milliards FCFA pour amorcer les travaux de l'ouverture de l'embouchure, les travaux qui sont une réalité aujourd'hui.

C'est grâce au président Ouattara que l'autoroute Abidjan-Bassam qui est éclairé a pu voir le jour, une voie qui renforce l'attractivité de notre localité. Ensuite, le Vitib qui a bénéficié du soutien du gouvernement et connait aujourd'hui un dynamisme nouveau.

Nous avons également le lycée d'excellence, le premier de la série des lycées d'excellence que le président a initié.

Nous avons recensé ces actions dans un livret pour expliquer aux populations que cette élection n'est pas une élection politique, mais une élection pour le développement, et donc la personne qui était la meilleure en termes de développement était le candidat ouattara ».

Ces différentes réalisations engagées par le président de la République au profit des populations Bassamoises ont facilité la tâche de la direction de campagne du candidat du Rhdp, a révélé le Coordonnateur régional de campagne.

« À partir de ce qu'il a fait, nous nous sommes projetés sur ce qu'il prévoit de faire davantage pour la Côte d'Ivoire et pour Grand-Bassam.

Nous avons fait du porte à porte pour présenter le bilan du Président Ouattara avec la conviction qu'avec lui, nous irons encore plus loin.

Nous avons présenté ce qu'il a fait, et nous nous sommes projetés sur ce qu'il prévoit de faire pour la Côte d'Ivoire et pour Grand-Bassam », a indiqué Jean-Louis Moulot.