Madagascar: Concerts - Le Roi du Salegy entame les festivités

Clôturer l'année en beauté, c'est ainsi que l'illustre Jaojoby poursuit sa reconquête de la scène musicale après une année silencieuse.

Fougueux et énergique, il s'apprête à gâter ses inconditionnels et aussi un public de tous horizons, en cette fin d'année. L'illustre patriarche du genre tropical et l'éminent Roi du Salegy, fraîchement honoré du titre de Commandeur de l'Ordre national célèbre ses 50 ans de scène. Son dynamisme légendaire présageait déjà une série d'événements exceptionnels pour cet évènement. Tout au long de sa carrière, il demeure cet artiste exceptionnel qui fait vibrer des générations à travers ses compositions. Jaojoby Eusèbe promet des fêtes de fin d'année rythmées par « la musique chaude » pour clôturer cette année. Une riche programmation se découvre en deux dates, en ce mois de novembre. Après avoir enivré le nord de l'île au mois d'octobre, Jaojoby et son groupe rejoignent les hautes terres ce mois-ci, en passant par la capitale et Antsirabe.

Rythmes et exotisme

Ce 11 novembre à partir de 21h, le Roi du Salegy invite à une épopée musicale transcendante au Taxi Be Antanimena. L'occasion de renouer avec le public festif de la capitale. Un grand moment d'euphorie que Jaojoby tient à maîtriser en ce contexte sanitaire. Deux cent personnes maximum et respect impératif des gestes barrières, même s'il sera assez difficile de festoyer en dansant sur les rythmes endiablés du salegy de Jaojoby avec un masque sur le visage. Il réserve aussi de belles surprises pour l'occasion. Le Roi du Salegy poursuivra, son épopée à Antsirabe le 27 novembre. Il réjouira les mélomanes festifs du Vakinakaratra au Sanfil Pub, un lieu culturel incontournable de la ville grâce à Silo. Un moment convivial, où il sera tout aussi proche du public. La suite reste à découvrir pour des re trouvailles musicales chaleureuses et teintées d'exotisme avec Jaojoby..