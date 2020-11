Madagascar: Violences basées sur le genre - La première Dame soutient des victimes de viols

La première Dame reste au chevet des enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Sa première visite était auprès des enfants pris en charge au niveau du centre éducatif Bon Pasteur des sœurs d'Itaosy. « J'ai été profondément touchée par chacun de leur récit de vie », avoue la première Dame sur sa page facebook. « Je suis de tout cœur avec ses enfants. Ces jeunes filles victimes passent par des moments difficiles », enchaîne-t-elle. Mais elle recommande l'écoute des personnes victimes. « Prendre le temps d'écouter nos sœurs et filles, tel est à mon sens un des moyens à privilégier pour les aider à surmonter leur peine ».

Meurtrie

Par ailleurs, un accompagnement et un suivi des quelques affaires de viol ont été également examinés par la première Dame. « En suivant le passage au parquet de l'auteur d'un viol sur un nourrisson d'un an et demi, et en accompagnant la famille lors de la prise en charge médicale, j'ai été juste meurtrie », confirme-t-elle. Après la vidéo publiée, avant-hier, la première Dame appelle encore à la dénonciation des cas d'agressions sexuelles envers les enfants, hier. « Je vous exhorte à amplifier nos voix et celles des victimes et de leur famille: mettons fin à cette barbarie sans nom qui gangrène notre société », conclut-elle.