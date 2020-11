Madagascar: Education nationale Boeny - Trois mille dossiers en souffrance

La direction régionale de l'Éducation nationale ouvre un guichet unique temporaire pour régulariser les dossiers de son personnel.

Le ministère de l'Éducation nationale (MEN) a demandé la mise en place d'un guichet unique temporaire dans la région Boeny. Trois mille dossiers sont, en effet, en souffrance au sein de la direction régionale à la suite du confinement.

La commission composée du MEN, du ministère de la Fonction publique, du travail et des lois sociales, celui des Finances, le Contrôle financier et la direction régionale des Finances de Boeny se retrouvent ainsi depuis lundi à Mahajanga. Le chef du service régional SAF de la DREN est également impliqué dans la commission du Guichet unique. Cette structure est ainsi installée pour cinq jours, afin de régulariser les milliers de dossiers non traités depuis le début de la crise sanitaire. Le long circuit que doivent suivre les dossiers, retarde le traitement. C'est pour rattraper ce retard que le guichet est en place pendant cinq jours.

« Trois mille dossiers personnels d'avancement de classe et d'échelon, les installations de retraite et les indemnités de congés non pris ainsi que quelques affectations et les soldes non traités en souffrance seront régularisés dans la région Boeny », explique le directeur des Relations humaines du MEN, Andriamora Herimirija Rasolonjatovo, lundi, durant la réunion de la commission.

Dans tout Madagascar, neuf mille dossiers non régularisés sont en souffrance, dont deux mille quatre cent concernent la retraite et mille quatre cent décisions d'affectation. Des agents n'ont pas perçu leur solde à cause de ce retard de régularisation due au confinement.