Burkina Faso: Message de campagne de LMP

document

La Marche pour la Patrie vous demande de voter le LMP au Noumbiel/Batié, et lui permettre de déployer sa stratégie en dix-neuf points. Pour un Faso réinventé :

1- Eradiquer la corruption et le pillage des ressources en faisant des cas école par la sanction ;

2- Réduire le train de vie de l'Etat ;

3- Supprimer des institutions (CES, Haute Cour de Justice, etc.) ;

4- Réviser le code minier avec pour objectif que les ressources minières profitent réellement au peuple burkinabè ;

5- Réviser la Constitution afin de l'adapter à notre contexte actuel ;

6- Créer un cadre propice pour aller à la réconciliation en mettant en pratique certaines de nos valeurs culturelles et ancestrales ;

7- Mettre en place une assurance santé pour les ménages (400 000F/ an), équiper nos CHU, bien former et encourager le personnel de santé, promouvoir la médecine endogène et l'associer à celle moderne pour la recherche ;

8- Lotir ou viabiliser les zones non loties afin de rendre le logement accessible à tous ;

9- « Cultiver ce que nous consommons » et, en cas d'excès importer ; exploiter le potentiel de (Bagré, Sourou, Samandéni) afin d'accroitre la production. Accompagner les chercheurs burkinabè afin qu'ils mettent à la disposition du monde paysan des semences améliorées de qualité, promouvoir l'élevage (volaille, poissons, etc.) ; former, financer et assister la jeunesse en ces techniques,

10- Créer 45 000 emplois d'ici 2025 ;

11- Discuter avec les Burkinabè qui nous attaquent afin de trouver des solutions définitives tout en réparant les inégalités observées dans les régions propices aux recrutements ;

12-Equiper les salles de classes existantes afin de rapprocher l'école des apprenants, motiver les différents acteurs ;

13- Relancer l'économie en permettant aux entreprises en difficultés d'honorer les obligations bancaires grâce à des méthodes souples, financer ces entreprises afin qu'elles reprennent le CAP, réduire les charges fiscales ;

14- Respecter l'indépendance de la justice tout en la dotant des moyens adéquats pour sa mission ;

15- Promouvoir le patrimoine culturel national en rendant nos sites accessibles à nos populations ;

16- Revoir le système éducatif au niveau supérieur pour introduire des filières (mines, carrière, etc.) ;

17- Continuer à respecter les normes internationales, entretenir désormais des rapports avec nos paires qui sont gagnant-gagnant, réduire notre dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds étrangers tout en diminuant la dette extérieure ;

18- Accorder des facilités à la diaspora qui désire entreprendre au pays et aux candidats au retour (notamment américaine) ;

19- Promouvoir les autres sports en plus du football, préparer la relève et doter nos départements d'infrastructures de qualité.