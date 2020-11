Afrique: Eim CAN 2021 - Les Aigles de Carthage visent la qualification dès cette 3ème journée

Les Aigles de Carthage affronteront la Tanzanie ce vendredi à Rades dans le cadre de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2021.

Les hommes de Mondher Kebaier, actuellement en stage à Tunis, sont désormais au complet avec l'arrivée de Wahbi Khazri, Dylan Bronn, Hamza Rafiaa et Mohamed Drager. Ces derniers viennent de rejoindre le groupe à trois jours de la confrontation attendue avec la Tanzanie comptant pour la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2021.

A propos de cette rencontre, l'international tunisien de la Juventus de Turin, Hamza Rafiaa s'est exprimé. Il a souligné que tout le groupe reste concentrer pour arracher la qualification dès ce stage.

« La mission sera certes sans l'apport des supporters, mais il va falloir faire le boulot pour s'assurer de la qualification », a-t-il affirmé.

De son côté, le défenseur Yassine Marieh s'est dit content de se retrouver une nouvelle fois avec ses coéquipiers en sélection. « Ce sont des retrouvailles qu'on aborde avec beaucoup de joie et d'enthousiasme », a-t-il lancé. Et d'ajouter que de nouveaux objectifs se dressent devant les Aigles de Carthage et qu'il est important pour la Tunisie de gagner mais aussi de livrer une bonne prestation pour franchir très tôt le cap des qualifications avec la manière.

Les Aigles de Carthage, en tête du groupe J des éliminatoires de la CAN 2021 avec 6 points, devant la Libye et la Tanzanie ex aequo (3 pts) et la Guinée Equatoriale (4e/0 pt), accueilleront les" Kilimanjaro Stars" le 13 novembre au stade olympique Hamadi Agrebi de Radès avant de se rendre à Dar Essalem pour le match retour prévu le 17 du même mois.