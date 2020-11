Maroc: Mercato - Ayoub El Kaabi affiche ses ambitions avec le Wydad

Après avoir passé deux ans en Chine, Ayoub El Kaabi a décidé de revenir au Maroc. L'attaquant s'est engagé avec le Wydad de Casablanca.

Annoncé il y a quelques semaines, Ayoub El Kaabi est officiellement joueur du Wydad de Casablanca, a informé le club rouge sur les réseaux sociaux. Avant d'entamer sa saison avec le WAC, l'ancien joueur du RS Berkane affiche ses ambitions avec son nouveau club. Il veut inscrire un maximum de buts et faire le plein de titres avec les Rouges.

« Je suis plus que ravi de revenir au Wydad après la période de prêt que j'ai passée au sein du club. J'espère que mon retour ajoutera de la valeur à l'équipe et que je l'aiderai à atteindre les sommets », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « J'espère marquer le plus de buts possible cette saison et remporter de nombreux trophées ».

Meilleur joueur et buteur du CHAN 2018 remporté avec le Maroc et sélectionné pour le Mondial 2018 dans la foulée, Ayoub El Kaabi avait ensuite signé en Chine au Hebei China Fortune. Mais l'expérience n'est pas des plus concluantes. Désormais, il va essayer de se relancer sous les couleurs du Wydad.