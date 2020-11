Madagascar: Fondation Axian - CUA / Un partenariat en faveur des jeunes défavorisés à travers le programme M'Hetsika M'Vola

À travers son volet formation, le programme M'Hetsika M'Vola contribuera à la création d'emplois et à l'insertion sociale et économique de jeunes défavorisés.

Dans le cadre d'un partenariat public-privé, une convention d'une durée de 4 ans est signée entre la fondation Axian et la CUA et concerne le déploiement du programme M'Hetsika M'Vola.

Infrastructures sportives

Il s'agit d'une convention qui porte sur la mise en place de projets qui facilitent non seulement l'accès à des infrastructures sportives, mais qui permettent aussi d'améliorer les conditions de vie de la population. En effet, le programme M'Hetsika M'Vola œuvre pour aménager et équiper des terrains multisports dans les quartiers défavorisés d'Antananarivo, développer une filière de formation « animation sportive » et « arbitrage, aménager des infrastructures sportives et récréatives ouvertes à tous sous forme de « parcours sportif-santé » dans les espaces verts d'Antananarivo et enfin animer des événements sportifs à destination des jeunes défavorisés.

Ce programme a le mérite de doter le quartier d'Anosibe Angarangarana d'une infrastructure pilote. En effet, un complexe sportif doté d'un terrain multisports, d'un parcours santé, de vestiaires, ainsi que d'une salle de formation y sera érigé. Une aubaine pour les jeunes défavorisés du 4e arrondissement.

Création d'emploi

À travers son volet formation, le programme M'Hetsika M'Vola contribuera à la création d'emplois et à l'insertion sociale et économique de jeunes défavorisés. Une cinquantaine de personnes seront sélectionnées au niveau des fokontany et des arrondissements de la CUA chaque trimestre. Celles-ci bénéficieront de formations en arbitrage et en animation sportive. A l'issue des formations, les bénéficiaires recevront des certificats et pourront rechercher du travail en tant qu'arbitre ou animateur lors de rencontres sportives à Madagascar.

Les certificats seront reconnus par la CUA et les associations sportives partenaires. Cette initiative est également déployée dans le but de professionnaliser et d'encadrer la pratique du sport à Antananarivo grâce à la mise à disposition d'un nombre supplémentaire d'arbitres certifiés. A noter que le programme M'Hetsika M'Vola est porté par la fondation Axian qui agit dans différents domaines comme la santé, l'éducation, le développement communautaire, l'aide humanitaire ainsi que l'environnement et le développement durable.

Forte de son expérience, la fondation Axian développe des projets en gestion directe dans ces différents domaines tout en liant de nombreux partenariats avec des acteurs locaux et internationaux dans le cadre de la solidarité, du développement et de l'aide humanitaire.