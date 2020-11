Afrique: Vincent Aboubakar - Face au Mozambique, « c'est un match capital pour nous »

Vincent Aboubakar est de retour dans la tanière des Lions Indomptables du Cameroun qui sont actuellement en regroupement à Douala.

Le Cameroun affronte le Mozambique ce jeudi pour le compte de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2021. Et Vincent Aboubakar ne sous-estime pas le Mambas.

« J'ai l'état d'esprit d'un gagnant. On sait que cette équipe du Mozambique vient ici pour gagner. C'est un match qu'il faut qu'on gagne pour faire le plein de confiance et mieux se préparer pour le match retour. C'est un match capital pour nous, a confié Vincent Aboubakar. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. C'est à nous de montrer de quoi nous sommes capables. C'est vrai que la CAN et les qualifications pour la Coupe du Monde sont dans un coin de la tête mais le plus important maintenant, c'est le prochain match. »