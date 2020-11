Cote d'Ivoire: Retenu par son club, Jean Evrard Kouassi en a ras-le-bol

Et de 2 pour Jean Evrard Kouassi. L'attaquant ivoirien est de nouveau retenu par le Wuhan Zall. il ne pourra pas rejoindre les Eléphants pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la CAN 2021. Une situation qui énerve apparemment le joueur.

« J'avais le ok de mon club qui me libérait le 7 novembre et je pourrais rejoindre la sélection pour les deux matchs des éliminatoires. On avait le match 11 mais ils m'ont dit de jouer le 7 pour rallier la sélection. Je finis le match j'étais prêt pour partir. Ils ont dit non et m'ont donné des raisons que je ne connais pas. Ils m'ont dit que je pourrai pas partir », a-t-il raconté dans des propos relayés par La3 dans l'émission La Grande Team.

Convoqué par Patrice Beaumelle en octobre pour les matchs amicaux et en novembre pour la double confrontation contre Madagascar, Jean Evrard Kouassi va encore suivre ses coéquipiers de loin. Faute aux changements de décision de dernière minute par les dirigeants chinois.