Sénégal/Guinée Bissau: Eliminatoires CAN 2021 - Les «Djurtus» défient les lions

Le stade Lat Dior accueille ce jour, mercredi 11 novembre, à 16 h, le derby sous régional entre l'équipe du Sénégal et celle de Guinée Bissau. Ce sera le premier acte de la double confrontation comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021.

Toujours première nation africaine et leader de leur poule, les Lions aborderont un match qui sera capital puisqu'un succès leur ouvrira largement la voie vers la qualification.

Après la longue pause imposée par la crise sanitaire de Covid19, l'équipe nationale du Sénégal reprend le chemin des pelouses en affrontant, ce mercredi 11 novembre au stade Lat Dior de Thiès, la Guinée-Bissau.

Ce derby sous régional sera le premier acte de la double confrontation comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Pour leur retour à la compétition, les Lions sont attendus à domicile.

Le public qui fera le déplacement au stade Lat Dior n'en attend pas moins une rentrée réussie de leurs Lions.

Du moins après la pâle copie rendue lors de leur dernier déplacement au Maroc en match de préparation. Mis en grande difficulté, les Lions s'étaient inclinés devant les Lions de l'Atlas sur la marque de 3 buts à 1.

En conférence d'après match, le sélectionneur national n'avait pas manqué de relever des errements dans le jeu mais en précisant que cette rencontre lui avait donné des indications « Nous sommes dans des périodes difficiles.

On est à la 9e journée dans les championnats européens et sur certains postes, on a des garçons qui ont du mal à trouver du temps de jeu conséquent pour venir en Equipe nationale. Cela nous permettra aussi de faire moins d'erreurs contre la Guinée Bissau et de préparer le futur », avait indiqué le technicien sénégalais.

Selon Aliou Cissé, l'objectif final sera de remporter les deux matchs. «C'est un match que nous préparons avec beaucoup de sérénité, de concentration. Cet engouement, cette ferveur ne sont pas une surprise pour moi.

C'est la preuve tout simplement qu'aucun match ne sera facile pour le Sénégal. Et tant mieux. C'est notre quotidien. Il en sera ainsi tous les jours. Même si c'est un derby, les enjeux de ce match sont sportifs.

Nous sommes premiers et il nous tient à cœur, à la sortie de cette double confrontation, de rester premiers.

Pour cela, il nous faudra engranger le maximum de points sur ces deux matchs.» ajoute-t-il. Vice-champions d'Afrique et leader du classement africain, les Lions sont, aujourd'hui au vu de leur statut, largement favoris.

Le Sénégal peut compter sur le retour de ses cadres dont Sadio Mané, Edouard Mendy, Kalidou Coulibaly, absents lors du dernier match à Rabat pour réussir à passer le cap bissau-guinéen. Sans parler des jeunes espoirs qui participent à insuffler du sang neuf au groupe.

On peut citer l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1 française Boulaye Dia, Moustapha Name, milieu de terrain de Paris FC ou encore du latéral gauche Ariel Mendy ou de certain Franck Kanouté. Fort de cet standing, les Lions devront s'attendre à une forte opposition des Djurtus.

A côté de la Mauritanie, la sélection Bissau Guinéenne fait partie des formations qui montent en puissance sur la scène africaine.

Classés à la 118e place du classement FIFA (30e en Afrique), les « Djurtus » ont déjà affiché leur ambition de décrocher le ticket d'une troisième participation à une phase finale de coupe d'Afrique des nations la CAN après celle de 2017 et 2019.

Quant au Sénégal, cette double confrontation sera capitale puisque ce serait un grand pas vers la qualification en cas de succès.