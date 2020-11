Afrique: Orange renforce sa position de leader avec Djoliba

Orange, le Groupe Sonatel et Orange Côte d'Ivoire ont procédé hier, mardi 10 novembre par visioconférence au lancement commercial de Djoliba, le premier backbone panafricain.

A l'occasion du salon international AfricaTech Festival, Orange, le Groupe Sonatel et Orange Côte d'Ivoire ont annoncé la mise en service et le lancement commercial de Djoliba, le premier backbone panafricain. Cette infrastructure s'appuie sur un réseau de fibres optiques terrestres, couplé à des câbles sous-marins, offrant ainsi une connectivité sécurisée vers l'international depuis l'Afrique de l'Ouest.

Cet investissement vise à soutenir l'écosystème numérique et répond aux besoins croissants de connectivité dans la région.

Djoliba est le premier réseau unifié de très haut débit permettant de fournir une connectivité sans couture, avec une meilleure disponibilité grâce à la redondance et la sécurisation du réseau, et une excellente qualité de service.

Exploité et maintenu depuis Dakar pour plus d'efficacité, de réactivité et de proximité, il bénéficie d'un centre de supervision dédié. Ce nouveau backbone couvre 8 pays : le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Liberia, le Mali, le Nigeria et le Sénégal.

Nativement interconnecté avec les réseaux domestiques au sein des pays, cette large couverture permettra de démocratiser l'accès à la connectivité auprès des opérateurs et des entreprises.

Alioune Ndiaye, CEO d'Orange Middle East and Africa Orange participe activement au développement des infrastructures sous-marines et terrestres, qui permettent la transformation numérique du continent Africain, en investissant chaque année 1 milliard d'euros.

« Avec Djoliba, les populations locales vont pouvoir accéder encore plus facilement à des services de santé ou d'éducation, ainsi qu'aux usages offerts par le cloud computing. Le développement de l'accès au numérique est un enjeu majeur pour l'Afrique », laisse-t-il entendre.

De son coté, Jérôme Barré, CEO Orange Wholesale & International Networks soutient qu'avec Djoliba, Orange confirme une nouvelle fois son expertise et son leadership dans le déploiement et l'exploitation des réseaux internationaux terrestres et sous-marins.

Ainsi, poursuit-il, tous les opérateurs, entreprises et institutions d'Afrique de l'Ouest bénéficient désormais d'une offre de connectivité sans couture, ouverte au monde entier, grâce à un point de contact client unique et à une disponibilité de service inégalée.

« Djoliba est le fruit d'un effort collectif, et c'est grâce à une équipe transverse pleinement mobilisée, que nous avons pu relever ce défi de taille. Cette aventure humaine illustre la force du Groupe Orange, fort à la fois de sa présence locale par ses filiales », a-t-il conclu.