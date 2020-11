Egypte: La visite du président Al-Sissi en Grèce intervient dans un moment important pour le Moyen-Orient

Le porte-parole de la présidence de la République, Bassam Radi a indiqué que la visite du président Abdel Fattah Al-Sissi en Grèce intervenait dans un moment très important vu la conjoncture au Moyen-Orient et dans la région toute entière.

Dans une interview accordée mardi 10 novembre 2020 à la chaîne Nile Information, M. Radi a souligné que cette visite intervenait après trois étapes très importantes dans les relations égypto-grecques: la première est l'accord de démarcation des frontières entre les deux pays conformément au droit international et au droit de la mer des Nations Unies, la deuxième est la signature de l'accord du forum du gaz de la Méditerranée entre Chypre, l'Egypte et la Grèce et le reste des pays membres de ce rassemblement et la troisième est le sommet tripartite entre les trois Etats précités en octobre dernier à Nicosie.

Le président Al-Sissi, a noté M. Radi, tiendra mercredi nombre de réunions avec le président de la République et le Premier ministre grecs, et il rencontrera également l'ancien Premier ministre grec et se rendra sur la tombe du soldat inconnu et déposera une gerbe de fleurs et sera reçu par le ministre grec de la Défense, puis il tiendra une réunion avec le ministre de l'Énergie, et aura une rencontre avec le Président du Parlement, ajoutant que chacune de ces réunions commencera par un tête-à-tête, puis seront élargies aux délégations des deux pays.