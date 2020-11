Egypte: Les défis du Coronavirus ont prouvé l'efficacité et la durabilité des réformes économiques égyptiennes

Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla a souligné que les défis imposés par le Coronavirus et son impact avaient prouvé l'efficacité et la durabilité des réformes économiques égyptiennes.

Les exploits réalisés par le secteur du pétrole et du gaz naturel sont le fruit des réformes audacieuses adoptées par le gouvernement dans les six dernières années, a dit M. El-Molla dans une allocution prononcée mercredi 11 novembre 2020 lors de la séance ministérielle virtuelle du Salon et de la conférence internationale d'Abou Dhabi sur le pétrole "ADIPEC-2020" qui se déroule aux Emirats Arabes Unis du 9 au 12 novembre en cours.

L'Egypte est le seul pays qui a pu réaliser une croissance économique positive au cours de l'exercice fiscal 2019/2020 au Proche-Orient et au nord de l'Afrique, a affirmé M. El-Molla.

Et d'ajouter que le secteur du pétrole et du gaz naturel a pris des démarches audacieuses pour exploiter toutes les potentialités du secteur afin de garantir la sécurisation des ressources énergétiques, soutenir les opportunités d'investissement, assurer la durabilité financière et renforcer la croissance économique en Égypte.

Il s'est dit fier que ces réformes adoptées dans le secteur du pétrole et du gaz naturel avaient des résultats directs sur l'économie égyptienne avec 1.2 trillions de LE du montant des investissements au cours de la période de 2014 jusqu'à 2020, faisant état de la signature du 14 nouveaux accords dans des zones de concessions de par la République de mars jusqu'à octobre 2020.

Il a rappelé que 86 accords avaient été signés avec des sociétés mondiales de pétrole au cours des six dernières années, notant que les taux de production avaient atteint le plus haut niveau de l'histoire de l'Egypte, enregistrant 1,9 million de barils/J en août 2019.

L'Egypte a pu jouer un rôle régional distingué dans le secteur du gaz à travers les exploits réalisés localement au cours des six dernières années, cela lui a permis de figurer parmi les rangs des pays producteurs de gaz dans la région, de gagner la confiance des grandes entreprises internationales et d'attirer de nouvelles entreprises et des investisseurs sur le marché égyptien, a souligné M. El-Molla.