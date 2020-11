Ile Maurice: Parlement - Covid-19, chauves-souris, construction... ces réponses fournies mardi 10 novembre

Lors de la séance parlementaire de mardi 10 novembre, les ministres ont eu à répondre sur plusieurs sujets tels l'abattage de chauves-souris, les vaccins du Covid-19, les allocations pour nettoyer le lagon du Sud-Est, les arrivées de voyageur depuis octobre, le salaire de la conseillère Catherine Gaud, ... Les voici :

Maneesh Gobin répond sur l'abattage des chauves-souris

«C'est une situation délicate à laquelle nous faisons face», décrit le ministre de l'Agro-industrie Maneesh Gobin face à la question de Joanna Bérenger (MMM) sur l'abattage des Mauritian fruit bats, une espèce classée comme protégée par le Native terrestrial biodiversity and national park 2015. Sa réponse lui a valu des tap latab de ses collègues. «Je comprends les émotions. Les membres de l'Assemblée et le public partagent la douleur. C'est une situation délicate de conflit entre l'homme et la faune sauvage ; d'autre part, cela cause du tort aux agriculteurs et à la sécurité alimentaire.» Un comité technique du ministère mis en place pour contrôler la faune de l'île a estimé qu'au moins 10 % des chauves-souris doivent être contrôlées. Selon les chiffres de 2019, 1 709 chauves-souris avaient été abattues.

Santé : 200 000 doses de vaccins anti Covid-19 seront commandées

Maurice a déjà versé 416 000 dollars USD pour des doses d'un vaccin validé par l'Organisation mondiale de la santé. Ces 200 000 doses représentent 20 % de la population qui sont des personnes à risque. Le ministre Jagutpal a souligné avoir conclu un accord avec l'Alliance Cavi à ce sujet. Or, il est d'avis qu'à ce stade, les vaccins sont au stade expérimental.

Santé : 34 bâtiments du ministère ont un certificat d'incendie

Seuls 34 bâtiments du ministère de la Santé ont un certificat d'incendie en bonne et due forme. Il y a 74 requêtes de certificats et des travaux pour remédier à la situation en cours. Ehsan Juman voulait savoir si le Sunray Warehouse où sont stockés les médicaments est sans certificat. Or, ces médicaments vont bouger dans un entrepôt à Castel sous peu.

Santé : La conseillère Catherine Gaud touche Rs 142 000 par mois

Répondant à une question d'Ehsan Juman (PTr), le ministre Kailesh Jagutpal a précisé que la Dr Catherine Gaud, membre du National Communication Committee, a été recrutée comme Senior Adviser sur le dossier Covid-19 au ministère de la Santé, le 19 avril 2020. Son contrat est d'une durée d'un an renouvelable avec un salaire men- suel de Rs 120 000, une allocation de Rs 20 000, et une allocation de téléphone de Rs 2 000. De plus, Catherine Gaud bénéficie d'une voiture avec chauffeur, un passage benefit de 5 % de son salaire annuel, deux mois de salaire additionnels après avoir complété 12 mois de contrat. Kailesh Jagutpal précise que ces conditions sont d'après les recommandations du PRB 2016.

À une question supplémentaire sur ses attributions, le ministre a fait une longue liste avant de préciser que Catherine Gaud a obtenu l'aval du Prime Minister's Office et celui des ministères des Finances et de la Fonction publique. Ehsan Juman voulait aussi savoir si Catherine Gaud exerce comme médecin et si elle est inscrite au Medical Council. Réponse : elle est une conseillère et n'exerce pas. À plusieurs reprises, Ehsan Juman voulait savoir si Catherine Gaud a fait la courtière. Le speaker a rejeté ce type de questions.

3 482 arrivées depuis le mois d'octobre

Le port du bracelet électronique pour surveiller les restrictions d'accès du personnel d'Air Mauritius pourrait être envisagé, déclare le vice-Premier ministre et ministre du Tourisme, Steven Obeegadoo. Il répondait à Farhad Aumeer (PTr). «We are exploring all possibilities.» Mais pour l'auto-isolement à domicile, la réponse est différente. «Cette méthode a été adoptée dans plusieurs pays mais n'a pas été concluante.»

Du 1er octobre au 5 novembre 2020, plus de 3 482 passagers, dont 801 pour des vacances ou des visites, sont arrivés à Maurice. 1 700 Mauriciens ont atterri et 1 590 d'entre eux ont payé leurs frais de quarantaine. Le bureau des passeports et de l'immigration a noté que 19 Mauriciens ont refusé la quarantaine gratuite contre 110 qui en ont bénéficié. Le ministre du Tourisme a rappelé que cette facilité s'applique aux returning medical cases, aux Mauriciens détenant un billet de retour datant du 20 mars 2020 ou avant, et des étudiants mauriciens boursiers de l'État.

Covid-19 : 2 999 bénéficiaires d'une assistance financière

Le montant déboursé par les programmes de soutien aux petites et moyennes entreprises s'élève à Rs 5,25 milliards. Mais les grosses sociétés impactées par les effets du Covid-19 sont aussi concernées. Ces aides ont aussi été octroyées par des banques commerciales et les noms des bénéficiaires ne peuvent être divulgués. Pour les programmes d'assistance octroyés par des agences du gouvernement, une liste sera compilée.

Des habitants du Sud-Est ont reçu Rs 1 564 800 pour avoir nettoyé le lagon

Répondant à une question de Riteish Ramful du PTr sur le nettoyage du lagon après le déversement d'huile dans la côte sud-est, le ministre de l'Environnement, Kavy Ramano, a rappelé qu'à ce jour, les sites sont à différentes étapes du nettoyage, qui comprend l'enlèvement de l'huile usée, de bouées artisanales, bouteilles en plastique et autres objets, l'enlèvement des algues contaminées et du lavage sous pression des roches affectées par l'huile lourde.

Selon ses informations récoltées du ministère de la Pêche, une somme de Rs 1 564 800 a été payée à 504 pêcheurs de Bambous-Virieux, Grande-Rivière-Sud-Est, Mahébourg et Trou-d'Eau-Douce, qui ont participé au nettoyage entre les 10 et 14 août. Selon la compagnie de nettoyage Polyeco, à partir du 16 août, plus de 71 pêcheurs et 99 skippers ont travaillé avec eux. Au niveau de Le Floch Depollution, la société Maxi Clean, cinq pêcheurs, 18 autres non-inscrits, un skipper et un banian ont prêté main-forte à la compagnie.

NHDC : 650 demandes pour la dalle reçues

Le ministre du Logement a répondu à une question d'Osman Mahomed (PTr) sur les demandes d'aide pour couler la dalle de leur maison. 650 demandes ont été faites, 628 ont été finalisées et 607 ont été approuvées par la National Housing Development Company (NHDC). Parmi les 628 demandes, 22 sont une demande pour couler une nouvelle dalle alors qu'il n'y a pas de demande pour des matériaux de construction. À ce jour, Rs 46 millions des Rs 100 millions allouées dans le budget ont été déboursées aux 607 bénéficiaires.

Le pont à Camp La Savanne prêt d'ici décembre

Selon le ministre des Infrastructures publiques, Bobby Hurreeram, la Land Drainage Authority a identifié trois régions susceptibles d'être affectées par des inondations dans la circonscription no12. Des travaux de drainage y seront effectués. Plus loin, le pont à Camp La Savanne à Henrietta est en voie d'achèvement. Il permettra aux habitants de la région d'éviter de traverser la rivière Papaye ou de faire un détour d'un kilomètre. Selon le ministre, ce projet de plus de Rs 17,6 millions sera prêt d'ici un mois.

Toujours en ce qui concerne le Camp La Savanne, Stephanie Anquetil (PTr) a questionné le ministre Hurreeram sur l'installation de lampadaires solaires pour assurer la sécurité des piétons. Ce dernier qui a fait éclater de rire ses collègues a lancé: "Mister Speaker Sir, when you have to eat an elephant, you need to take one spoon at a time. Let's finish the bridge; then we will look at the lights." Quant à la construction du 'grade separated junction of Pont fer /Jumbo/ Dowlut Roundabout', le ministre a rapporté que le travail a été effectué à 71,4 % et qu'il prendrait fin en février 2021. De plus, neuf grand projets routiers à hauteur de Rs5,5 milliards et 18 autres projets, qui coûteront plus de Rs5,2 milliards sont prévus ultérieurement.