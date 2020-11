Sénégal: Harcèlement et violence au travail - Plaidoyer pour la ratification de la convention n°190

La campagne nationale de sensibilisation pour la ratification de la convention 190 de l'Organisation internationale du travail (Oit) sur la violence et le harcèlement a été lancée à Dakar hier.

À l'initiative de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et de l'agriculture (Uita) et de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), cette rencontre avec les acteurs du monde du travail a permis d'échanger et de mieux s'approprier la convention n°190 et la recommandation 206 de l'Oit.

Selon le Secrétaire général adjoint de la Cnts, Lamine Fall, représentant la coordination de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et de l'agriculture du Sénégal, ce traité historique, adopté le 21 juin 2019 à Genève, établit des normes internationales afin de prévenir et surtout de combattre la violence et le harcèlement dans le monde du travail.

À son avis, sa structure a lancé cette campagne de sensibilisation afin de jouer sa partition dans le processus de ratification de cette convention par les autorités sénégalaises. Il a, par ailleurs, exhorté ses camarades membres de la coordination à une forte mobilisation.

Venue présider la cérémonie de lancement de la campagne, la Directrice de la protection sociale au ministère du Travail, Fatoumata Dramé Diakhaté, a soutenu que la violence et le harcèlement ont un impact négatif sur l'organisation du travail, les travailleurs, la réputation de l'entreprise et la productivité. Elle estime qu'ils nuisent à la santé psychologique, physique et à la dignité de la personne.

D'où l'intérêt, à ses yeux, de cette activité qui offre l'opportunité aux acteurs du monde du travail de s'approprier la convention 190 et la recommandation 206 de l'Oit et de disposer d'une stratégie pour sa promotion.

La Directrice de la protection sociale a également fait part des actions de vulgarisation et de prévention que l'État compte mener auprès des acteurs du monde du travail sur ces questions. Elle les a invités à promouvoir une culture de travail fondée sur le respect mutuel et la dignité de l'être humain.