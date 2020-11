Cote d'Ivoire: Université virtuelle - La quinzaine du numérique a lieu du 16 au 27 novembre

La quinzaine du numérique se tiendra du 16 au 27 novembre, à l'initiative de Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci). L'information a été donnée par le directeur général de l'Uvci, Pr Koné Tiémoman, au cours d'un point de presse qu'il a animé le 10 novembre au siège de ladite institution aux Deux-Plateaux.

Présidées par le professeur Bakayoko Ly-Ramata, ministre de la Femme de la Famille et de l'Enfant, ces journées, selon le premier responsable de cet établissement universitaire, seront l'occasion de mettre en exergue les prouesses réalisées par les étudiants afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle et aboutir à l'entrepreneuriat. « Nous montrerons à la population l'impact social du numérique éducatif, dans un monde en perpétuelle mutation grâce à la technologie », a laissé entendre Pr Koné Tiémoman.

Déroulant le programme des activités, il a souligné qu'avant la journée de l'excellence et de la promotion des étudiants dans le numérique prévue le 19 novembre, un atelier de haut niveau sur l'agriculture se tiendra le 16 novembre. « Il s'agira pour l'unité de recherche et d'expertise numérique (Uren) de l'Uvci de présenter et discuter des résultats de recherche sur l'apport du numérique à l'agriculture ivoirienne.

Notamment la riziculture avec des technologies rizicoles pour aboutir à des variétés aussi bien parfumées que variées », a-t-il expliqué. Il a, en outre, ajouté que la quinzaine numérique verra également le lancement de l'Open Acces Week ou encore l'accès libre à l'information. Avec pour thème, « Ouvrir l'accès à la connaissance et à la science pour renforcer l'équité et l'inclusion ».

Le directeur général de l'Uvci a fait savoir que la quinzaine prendra fin avec l'organisation d'un colloque international intitulé « Numérique, dynamiques sociales et résilience en contexte Covid-19 ».

Les communications du colloque porteront entre autres sur l'intelligence artificielle dans la lutte contre la Covid-19, les solutions numériques pour la continuité administrative, pédagogique et recherche pendant et après la Covid-19 ; les sociétés et les changements comportementaux liés à la pandémie .