Sénégal: Santé de la reproduction des adolescents - La campagne #JeVeuxSavoir prône la sensibilisation

#JeVeuxSavoir. Sous le signe de ce hastag, un collectif d'organisations de la société civile et de jeunes a lancé, hier, l'évènement mobilisateur de la campagne #JeVeuxSavoir sur les droits de santé sexuelle et reproductive.

Menée dans les 6 pays d'intervention de l'Alliance des droits et santé (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger et Sénégal), cette campagne de communication et de plaidoyer vise à illustrer comment l'éducation complète à la sexualité peut transformer la vie des jeunes et souhaite encourager la mise en place de dialogues citoyens et politiques sur le sujet, via les réseaux sociaux, les médias et des témoignages.

Pour le lancement au Sénégal, les organisations de la société civile, engagées dans cette campagne, ont commencé dans un dialogue citoyen sous forme de panels et de débats avec plusieurs acteurs.

Ainsi des leaders d'organisations comme le Réseau Siggil Jiguèn, l'Association sénégalaise pour le bien-être familial (Asbef), des collectivités territoriales et des acteurs institutionnels ont donné leurs positions sur la santé de la reproduction des adolescents.

C'est ainsi qu'un plaidoyer a été préconisé pour que l'éducation à la santé de la reproduction des adolescents soit inscrite dans les curricula à l'école pour mieux sensibiliser.

Pour Absa Hann de l'Asbef, il faut aider l'Etat à faire un pas. Cela passera, selon elle, par des actions de facilitation à la prise de décision de avec des campagnes de communication et de plaidoyer visant à mieux faire connaître la santé de la reproduction. Celle-ci, d'après elle, ne concerne pas seulement l'éducation sexuelle des adolescents.

Aissatou Teigne Diouf de la Direction de la santé, de la mère et de l'enfant, qui a représenté le ministère de la Santé et de l'Action sociale, lors de cet événement mobilisateur, a souligné l'importance accordée à cette question au niveau du département ministériel.

Le lancement de l’événement mobilisateur de la campagne #JeVeuxSavoir sur les droits de santé sexuelle et reproductive se tiendra trois jours.

Ce sera aussi l'occasion de lancer le Hackathon Dssr du projet Woomal Elegu Ndawyi porté par l'Alliance droit et santé au Sénégal.