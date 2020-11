Afrique de l'Ouest: Sénégal/Guinée-Bissau - Un derby de feu, à Thiès

Tous les «Lions» convoqués ont rejoint la Tanière pour effectuer hier la seconde séance d'entraînement au stade Lat Dior de Thiès pour les besoins du match aller (3e journée) des éliminatoires de la Can 2021 de cet après-midi.

Aliou Cissé a soumis ses joueurs à un travail d'endurance et de récupération lors de la séance de lundi avant de passer à la mise en place technico-tactique.

Ce match de la 3e journée du groupe I des éliminatoires de la Can 2021 qui se disputera cet après-midi, au stade Lat Dior de Thiès, à 16 h, constituera le derby de la sous-région ouest-africaine.

Sénégal et Guinée-Bissau qui se croisent pour la première fois dans des éliminatoires d'une Can ont toutes les raisons de ne pas prendre ce match par-dessus la jambe.

Parce que tout simplement les «Lions», après leur lourde défaite (1-3) en amical contre le Maroc à Rabat en octobre, veulent relever la tête à l'occasion de cette reprise des éliminatoires de la Can 2021.

Leaders avec six points dans leur groupe, Cheikhou Kouyaté et ses camarades sont bien campés sur leur sujet ; gagner la manche aller et se préparer pour la manche retour à Bissau dimanche prochain.

Côté «Djurtus», la motivation semble avoir pris son camp au sein des joueurs de Baciro Candé victorieux (1-0) du Mozambique en amical dernièrement au Portugal.

Les Bissau-guinéens qui ont sonné le réveil du football dans leur pays en se qualifiant deux fois de suite à la Can (2017 et 2019), ne voudront en aucun cas manquer une troisième qualification de suite.

Et à défaut d'une première place qualificative, Baciro Candé et ses hommes voudront bien décrocher le second ticket pour «Cameroun 2021». Mais le chemin est encore long pour eux.

Au moment où la Guinée-Bissau terminait sa séance (elle a débuté ses entraînements à 16h, heure du match), le Sénégal commençait la sienne à 17h dans un stade Lat-Dior qui sonnait creux du fait des mesures de restriction dues à la pandémie du coronavirus.

Une situation qui sera reconduite aujourd'hui lors de la première confrontation avec la Guinée-Bissau, puisque le match se jouera à huis clos à partir de 16h.

Pour ce match qualifié de derby entre deux pays voisins, l'explication devra voler haut, puisque d'un côté les «Lions» voudront poursuivre sur leur lancée du début des éliminatoires et assurer à mi-chemin la qualification.

Mais il leur faudra d'abord s'imposer à Thiès afin de mieux entrevoir la manche retour dimanche prochain à Bissau.

Pour Carlos Texeira, président de la fédération bissau-guinéenne, son équipe prend très au sérieux cette rencontre. Et il se veut optimiste, «on va gagner nos deux matchs contre le Sénégal, tout se joue sur le mental et les détails.

Nous n'acceptons aucune défaite contre le Sénégal. On a également l'envie et l'ambition de gagner», a-t-il déclaré hier dans un journal de la place. Il s'attend toutefois à un match difficile. «Nous avons des arguments face au Sénégalais. Après tout, c'est un match et tout se gagne sur le terrain», a-t-il ajouté.

Un duel de feu donc car Aliou Cissé, comme il l'avait dit récemment, ne s'attend pas à une promenade de santé.

«Pour conserver la première place du groupe, il nous faut gagner chez nous et à Bissau. Il y aura beaucoup d'engouement autour de ce match, mais cela ne me surprend pas car la Guinée-Bissau a fait des progrès énormes sur le pan africain et le Sénégal compte conserver son leadership en Afrique.

Bien évidemment que ce ne sera pas facile, mais nous entendons rester maîtres chez nous» ; un avertissement pour les «Djurtus» qui veulent surfer sur le revers des «Lions» à Rabat pour se relancer après leur déconvenue (0-3) face au Congo lors de la 2e journée de ces éliminatoires.

ALIOU CISSE, SELECTIONNEUR NATIONAL

«Les jeunes sont engagés à l'idée de gagner ce match»

«Livrer un match de qualification est très important et le Sénégal est conscient que le gagner le qualifierait; cependant les «Lions» préparent sereinement cette explication comme du reste les autres matches lors des éliminatoires des Can 2017 et 2019.

Mais nous allons vers un match compliqué et difficile; on se prépare en conséquence donc». Le sélectionneur national Aliou Cissé qui était en conférence de presse virtuelle avec les médias sénégalais sait donc à quoi s'attendre aujourd'hui face aux «Djurtus» à 16h au stade Lat Dior de Thiès.

Un match que le technicien sénégalais va livrer suite au forfait de plusieurs blessés ou atteints par le Covid-19. Aliou Cissé qui comptait sur les 25 joueurs qu'il avait convoqué au départ, devra faire sans certains d'entre eux.

«C'est vrai qu'on avait donné une liste de 25 joueurs, mais on a eu des blessés. Mais Sénégal est un gros réservoir de footballeurs et il y aura toujours de la place pour les joueurs qui sont là et qui sont disponibles pour démontrer qu'ils sont bien là», a-t-il dit.

Dans cette foulée, il a déploré le rythme effréné des matches pour les joueurs et a souligné qu'il va falloir trouver solution, d'autant plus que les clubs en souffrent et les sélections davantage.

«Les blessures vont avec le football, j'aurais bien aimé avoir tous ces garçons avec moi, mais le sort en a décidé autrement», a-t-il indiqué.

S'agissant de la Guinée-Bissau, il a déclaré que c'est un adversaire que le Sénégal connait et qui est en train de progresser après deux Can consécutifs ; ce qui n'est pas rien, selon lui.

«C'est un pays qui a un bon réservoir et capable de faire de belles performances, nous le respectons mais on a l'habitude de ce genre de match-là. Et on fera le job à domicile», poursuit-il.

Et aussi, le sélectionneur sénégalais dit attendre de la motivation chez ses joueurs, car, à son avis, c'est la qualité sine qua non chez un footballeur.

«Et je n'ai aucun doute aujourd'hui sur la motivation de mes garçons. Ils sont motivés et engagés à l'idée de gagner ce match malgré le temps court qui nous est imparti dans la préparation» a affirmé le sélectionneur national.

Avec des garçons comme Boulaye Dia, actuel meilleur buteur du championnat de France (8 buts), Aliou Cissé peut compter sur un attaquant de poids. «Boulaye, si on est allé le démarcher c'est que c'est un garçon qui a de la qualité et qui fait de très bonnes choses avec Lens.

Avoir le meilleur buteur du championnat de France, c'est parce qu'il est bon, au sein de notre équipe c'est une fierté et il doit être prêt au moment où on aura besoin de lui», a dit Aliou Cissé.