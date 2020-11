Sénégal: Lutte contre l'émigration clandestine - Un projet vise à former 450 jeunes

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar a lancé, le 11 novembre, le projet « Défi-archipélago » contre l'émigration. Au Sénégal, il sera décliné en quatre autres sous-projets pour un montant total de 1,4 milliard de FCfa (dont 400 millions pour le premier) financé par le Fonds fiduciaire d'urgence.

D'une durée de 28 mois, ledit Fonds soutient la stabilité et la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière. Ce projet vise à former 450 jeunes dont 300 en formation duale et 150 en entrepreneuriat pour les migrants de retour issus des régions ciblées.

Ce programme, porté par l'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger (Apefe), en partenariat avec les acteurs nationaux, a choisi de se concentrer sur les secteurs identifiés que sont la construction et la transformation de produits alimentaires et l'eau para-agricole.

Il sera déployé, d'après le chef de la coopération de l'Union européenne au Sénégal, Mme Cécile Tassin-Pelzer, dans quatre régions (Dakar, Diourbel, Kolda et Louga) afin d'accompagner l'initiation à certains métiers : pépiniériste, transformation agroalimentaire, bâtiments et travaux publics, construction en éco-matériaux locaux, maintenance et fabrication de petits matériels agricoles, hôtellerie, mécanique, automobile, électricité et énergie solaire.

Le ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta, a salué cette « initiative pertinente qui augmentera les opportunités d'emploi ».

Elle a exhorté au renforcement de l'employabilité des jeunes et à l'élargissement des cibles. Pour sa part, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, Abdoulaye Sow, a magnifié cette « démarche innovante qui ouvre de nouvelles perspectives entre les chambres de commerce », non sans souligner les retours positifs de migrants ayant saisi l'intérêt du projet.