Sénégal: Dossier Assane Diouf - L'audition au fond capote, le procès en appel renvoyé

Prévu mardi, le procès en appel de Assane Diouf ne s'est pas tenu. Il a été renvoyé au 12 janvier prochain à cause de l'audition au fond du prévenu non-achevée.

Cependant, selon nos sources, ladite audition n'a duré qu'une vingtaine de minutes car l'inculpé a exigé la présence d'une pièce. Le juge Samba Sall n'étant pas dans la mesure de produire la pièce exigée, il n'a pas pu entendu Assane Diouf qui est retourné en prison. Il est incarcéré depuis le 5 janvier dernier, suite à son inculpation pour les faits de rébellion, outrage à agent de la force publique, appel à un attroupement armé, injures publiques par le biais d'un système informatique et offense au chef de l'Etat.

Interpellé sur la tournure de l'audition, Me Ciré Clédor Ly a laissé entendre que « si l'instruction s'arrête ici cela signifierait que la détention a été voulue mais qu'elle n'était pas nécessaire ». Et l'avocat de poursuivre: « On ne l'a pas arrêté et gardé aussi longtemps pour un monologue sans qu'aucun acte d'investigation n'ait été fait. En tout état de cause nous savions que l'instruction était une procédure inutile, ainsi qu'un abus de pouvoir et détournement de procédure ».

Il reste convaincu que le Sénégal sera encore condamné par la Cedeao. La juridiction sous-régionale avait condamné notre pays à allouer des dommages et intérêts pour violation des droits de la défense. « Le premier scénario qui avait abouti à la sanction de cette juridiction relativement au traitement du dossier Assane Diouf est en train de se reproduire », avertit Me Ly qui a promis de retourner à Abuja. Il a également renseigné avoir déposé une demande de liberté provisoire.