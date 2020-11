Algérie: Chanegriha - "La défense nationale requiert la fédération et la conjugaison des efforts de tout un chacun"

Alger — Le Général de Corps d'Armée, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), Said Chanegriha, a affirmé, mercredi à Alger, que "la défense nationale requiert la fédération et la conjugaison des efforts de tout un chacun, individus et institutions, y compris les média nationaux, afin de contrecarrer toutes les menaces et les dangers qui guettent notre pays".

"Je ne peux, en cette occasion, que vous rappeler que la défense nationale requiert la fédération et la conjugaison des efforts de tout un chacun, individus et institutions, y compris les média nationaux, afin de contrecarrer toutes les menaces et les dangers qui guettent notre pays", a-t-il souligné dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux d'un séminaire sur "Le rôle des médias nationaux dans le renforcement du front interne et faire face aux plans hostiles visant l'Algérie".

Selon le Chef d'Etat-Major de l'ANP, cela "nous interpelle à l'effet d'intensifier et de fédérer les efforts pour faire face à toutes les menaces et tous les dangers qui guettent notre pays, quelles que soient leur nature et leur origine, ainsi qu'à nous adapter suivant les évolutions rapides, à l'instar de la révolution actuelle des technologies de l'Informations et de la Communication, à la lumière du phénomène de la mondialisation, qui est devenue un outil réel de domination, visant à avoir le contrôle de l'opinion publique mondiale et l'orienter suivant une seule vision économique, sociale et culturelle, où se dissipe la vie privée des gens et s'érodent avec les constantes de leur identité nationale".

A la lumière de ces données, a-t-il poursuivi, "il nous appartient à tous d'agir de façon à être au diapason des évolutions qui interviennent de par le monde sur différents plans et dans de multiples domaines, et de fédérer les efforts à l'effet de les fusionner dans un même creuset, à savoir servir l'Algérie et son intérêt suprême et préserver sa sécurité et sa stabilité".

Il a jugé, dans ce contexte, "primordial de s'adapter aux évolutions recrudescentes que connait le monde et que vit notre région plus particulièrement et ce, parallèlement à l'approfondissement des études proactives tournées vers l'avenir, la mise en place de plans efficaces à même de faire face à tout danger potentiel qui guette la sécurité et la stabilité de notre pays et contrecarrer les défis médiatiques qu'engendrent les technologies de l'Information et de la Communication, tels que les contenus insidieux, les mensonges et la falsification des faits et ce, en veillant à livrer un message médiatique ciblé et constructif, unificateur et qui renforce la cohésion nationale, capable d'assimiler les limites de la liberté d'expression et l'éthique du travail médiatique et de faire des intérêts suprêmes de la patrie leur objectif ultime".

Le séminaire organisé par la direction de la Communication, de l'Information et de l'Orientation de l'Etat-Major de l'ANP vise à "mettre l'accent sur les enjeux des médias au niveau national, et en particulier en ce qui concerne le renforcement du front interne et faire face aux plans hostiles", a indiqué le MDN dans un communiqué.

Selon la même source, ce séminaire qui s'est déroulé en présence du ministre de la Communication, du Directeur général de l'Institut national d'étude de la stratégie globale, d'un nombre de directeurs des médias nationaux, en sus du Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, des chefs de départements et des directeurs et chefs des services centraux du ministère de la Défense nationale, "a été animé par des enseignants universitaires et des officiers supérieurs, à travers des interventions qui ont mis en exergue les aspects les plus essentiels de ce thème important".

Le séminaire s'est poursuivi avec les interventions du professeur Meziane Saïdi, intitulée : "Rôle des médias dans l'ancrage des valeurs nationales: la déclaration du 1er Novembre comme référence", du professeur Mustapha Sayedj, intitulée : "Les défis des médias nationaux face à la dynamique des menaces sécuritaires", du Colonel Mustapha Merrah, sous le thème : "Le rôle du discours médiatique dans la mobilisation de l'opinion publique à l'effet de renforcer la défense nationale et conforter la cohésion du front interne: l'information au sein de l'Armée nationale populaire comme modèle".

Le professeur Tahar Bediar a participé à ce séminaire avec une communication intitulée "La régulation de l'activité de communication et son rôle dans la consolidation de la souveraineté nationale", alors que le professeur Amar Abderahmane s'est penché sur: "La sécurité et la défense nationales à la lumière de l'évolution des technologies de l'information et de la communication: menaces et enjeux".

"Ces interventions ont abordé la question, par la recherche et l'étude, les modes permettant la mise en œuvre d'une stratégie médiatique bien élaborée et efficace, qui met l'intérêt suprême de la patrie au-dessus de toute considération et qui œuvre à l'ancrage des valeurs d'appartenance, de citoyenneté, du développement de la conscience sécuritaire, de la cohésion et de la synergie nationales entre le peuple et les différentes institutions de l'Etat", a souligné le MDN.

Les travaux de ce séminaire médiatique et scientifique ont été suivis par les cadres de l'ANP par vidéoconférence, à travers les différentes Régions militaires du pays.