Algérie/Zimbabwe: Foot /CAN-2021 - Algérie-Zimbabwe - Faire un pas de plus vers le rendez-vous camerounais

Alger — L'équipe nationale de football tentera de signer sa troisième victoire en autant de matchs, en qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021, à l'occasion de la réception du Zimbabwe, jeudi au stade du 5-Juillet d'Alger (20h00), pour le compte de la 3e journée (Gr. H).

Ayant entamé la campagne qualificative sur les chapeaux de roues, en écrasant la Zambie à Blida (5-0) avant d'aller battre le Botswana à Gaborone (1-0), l'Algérie aura à coeur de faire un pas de plus vers la qualification, avant le déplacement à Harare, lundi prochain (16h00 algériennes), dans le cadre de la 4e journée.

Outre l'obligation de s'imposer face aux "Warriors" pour conforter leur place de leaders et s'approcher de la qualification, les "Verts" auront également un autre objectif, celui de préserver leur belle série d'invincibilité (20 matchs) et rester ainsi en course pour battre le record africain détenu par l'Egypte avec 24 rencontres sans défaite.

"Les joueurs ont envie d'aller battre le record des Egyptiens. Nous sommes champions d'Afrique, on sera de facto l'équipe à battre, autant d'éléments de motivation, les joueurs aiment ça", a indiqué Belmadi lors d'un entretien diffusé lundi par la chaîne beIN Sports.

Côté effectif, le coach national devra se passer de deux défenseurs :

Youcef Atal (testé positif au Covid-19) et Mohamed Farès, dont les raisons de l'absence divergent.

Djamel-Eddine Benlameri et Ramy Bensebaïni sont eux incertains pour blessures.

Trois éléments ont été appelés en renfort. Il s'agit de Hocine Benayada (Club Africain/ Tunisie), Ayoub Abdellaoui (FC Sion/Suisse) et Abdelkader Bedrane (ES Tunis), qui est entré en stage à Sidi-Moussa mardi soir.

Mettre fin à 31 ans de disette face au Zimbabwe

Même si l'équipe nationale domine le football africain depuis 2019, elle n'a plus battu le Zimbabwe depuis 31 ans, une preuve que cet adversaire a souvent constitué un gros morceau pour les "Verts".

L'Algérie et le Zimbabwe se sont rencontrés à six reprises en 31 ans.

La première confrontation a eu lieu en 1989, en matchs aller/retour des qualifications à la Coupe du monde 1990. Elle s'est soldée par deux victoires de l'Algérie : 3-0 à Alger et 2-1 à Harare.

Il faudra ensuite attendre les années 2000 pour recroiser le chemin des Zimbabwéens. Lors de la CAN-2004 en Tunisie, la première de l'histoire de ce pays d'Afrique australe, l'Algérie s'est inclinée 2-1 à Sousse.

La même année, les deux équipes vont se retrouver pour le compte des éliminatoires combinées de la CAN et de la Coupe du monde 2006. Les deux matchs se sont soldés par deux nuls : 1-1 à Harare et 2-2 à Oran.

"L'Algérie possède l'un des meilleurs coachs. Actuellement, elle est la meilleure équipe en Afrique et nous devons la respecter et la féliciter.

Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre camerounais Alioum Néant, assisté de ses deux compatriotes, Noupoue Elvis et Oumarou Sanda.

A la veille de la 3e journée du groupe H, l'Algérie occupe la 1re place avec 6 points, devant respectivement le Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1 pt), alors que la Zambie ferme la marche avec 0 point. Les deux premiers du groupe se qualifient pour la phase finale de la CAN-2021, reportée à 2022 en raison de la pandémie de Covid-19.