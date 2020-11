Congo-Brazzaville: Fédérations sportives nationales - Vingt-huit assemblées générales électives prévues entre novembre et décembre, suspense sur d'autres

Du 16 novembre au 19 décembre, les fédérations sportives nationales vont choisir leurs nouvelles instances dirigeantes. C'est ce qui ressort du chronogramme de déroulement de ces grands rendez-vous du sport congolais, signé le 6 novembre, par le directeur général des sports, Jean Robert Bindélé. Au total, vingt- huit fédérations sont concernées mais l'incertitude augmente pour celles non programmées.

C'est la Fédération congolaise de tennis qui donnera le coup d'envoi des assemblées générales électives pour le compte de l'olympiade 2021-2024. Le corps électoral du tennis congolais va, en effet, se réunir le 16 novembre, au salon Vip du stade Alphonse-Massamba-Débat pour élire le bureau exécutif de cette discipline. Le même jour et dans la salle Vip du gymnase Henri-Elendé, les électeurs de la Fédération congolaise de volleyball choisiront les personnes qui conduiront aux destinées de cette structure sportive. Le lendemain, une seule assemblée générale élective est prévue, celle du Kempo. Le 19 également, une seule fédération est programmée, celle du wushu.

Le 20 novembre, ce sont les électeurs de la fédération de boxe et d'athlétisme qui choisiront leurs nouveaux dirigeants. Le 21 novembre, dix fédérations tiendront leurs élections. Il s'agit du taekwondo, karaté, gymnastique, jujitsu, luttes associées, badminton, rugby, sport de travail, tennis de table et kyokushin. Le cyclisme et le kurash vont remanier leurs bureaux exécutifs. Après viendra le tour du scrime qui tiendra son assemblée générale élective le 22 novembre prochain.

Si les fédérations d'aïkido et celle des luttes traditionnelles sont programmées pour le 25 du même mois, respectivement au salon Vip du stade Alphonse-Massamba-Débat et au hall du gymnase Henri-Elendé, les acteurs de la boxe de pharaons, pour leur part, se réuniront le 26 novembre au gymnase Maxime-Matsima.

Le 27 novembre: close-combat, basket-ball, natation, pétanque et nzango. C'est finalement la Fédération congolaise de handball qui fermera le bal, le 19 décembre, des assemblées générales électives.

Le suspense monte, cependant, au niveau des fédérations qui n'ont pas encore été programmées. C'est le cas du judo et disciplines associées qui traverse, depuis près de quatre ans, une crise ayant conduit à la suspension de cette structure par le ministère des Sports et l'Education physique. Selon certaines sources, ces fédérations non programmées seront soit rattrapées avant la fin du processus des assemblées ou soit bénéficieront des dérogations afin de tenir leurs élections comme toutes les autres fédérations nationales.