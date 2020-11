Afrique du Sud: Diplomatie - La RDC disposée à accomplir ses engagements pris avec l'Afrique du Sud

La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères congolais, Marie Tumba Nzeza, qui a donné ces assurances a également dit ne pas douter que « cette volonté soit aussi partagée par la République sœur d'Afrique du Sud ».

La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, a rassuré le gouvernement sud-africain de la disponibilité de la République démocratique du Congo (RDC) à accomplir ses engagements pris dans le cadre de leur partenariat stratégique. Ce membre du gouvernement congolais a donné ces assurances lors de son intervention, le 10 novembre, à Cap Town en Afrique du Sud (RSA), à l'occasion de la réunion ministérielle entre les deux pays. « Je ne doute pas que cette volonté soit aussi partagée par la République sœur d'Afrique du Sud », a indiqué la cheffe de la diplomatie congolaise.

Marie Tumba Nzeza a, en effet, rappelé que depuis la signature de l'Accord général de coopération entre les deux États en 2004, onze sessions de grandes commissions mixtes ont eu lieu, alors que deux visites d'État et trois visites de travail ont été organisées. La ministre d'Etat et ministre congolais des Affaires étrangères a également relevé trente-sept protocoles d'accords gouvernementaux conclus ainsi qu'un traité et plusieurs accords institutionnels techniques signés pour marquer le caractère particulier des relations bilatérales entre les deux pays.

La cheffe de la diplomatie congolaise a, cependant, noté, que la plupart de ces projets d'intérêt commun n'ont pas encore été réalisés conformément aux souhaits et les attentes de deux gouvernements respectifs.

Les interventions de la RSA au bénéfice de la RDC et de l'Afrique

La ministre d'État a, à cette occasion, félicité le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, pour son leadership durant la période de la pandémie de covid-19 et pour avoir organisé et mobilisé la riposte au niveau continental. Elle a également remercié le peuple sud-africain pour sa contribution, au prix du sacrifice suprême et aux côtés des troupes d'autres pays de la Sadc, à l'éradication des forces négatives opérant dans l'est de la RDC. « Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a mandatée, tient au raffermissement de nos relations dans tous les domaines », a souligné Marie Tumba Nzeza. Et de continuer : « Nous avons de bonnes raisons de croire à un avenir radieux pour nos deux États et pour nos deux peuples, si nous manifestons la volonté de mutualiser nos efforts, à tous les niveaux, afin de vaincre tous nos défis ensemble ».