Sénégal: Un guichet mobile de la Plateforme de l'investissement mis en service à Saly-Portudal

Mbour — Le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), Mountaga Sy, a procédé, mardi, au lancement officiel des activités du guichet mobile de promotion et de service aux entreprises de la Plateforme de l'investissement de la zone centre-ouest, a constaté l'APS.

"Il s'agit ainsi de contribuer à l'équité territoriale dans la délivrance de services publics de développement de l'entreprise et de l'accompagnement des investisseurs au Sénégal", a-t-il précisé lors de la cérémonie officielle organisée au Centre socio-culturel de Saly-Portudal.

Des porteurs de projets et autorités administratives et politiques ont pris part à la rencontre qui entre dans le cadre de l'opérationnalisation des plateformes, avec pour but principal de renforcer leur visibilité et de rapprocher leurs services des opérateurs économiques locaux.

"La dynamisation de l'économie des territoires passe par la réalisation des plateformes de l'investissement et de services dans le but de bâtir des écosystèmes locaux capables de générer plus de valeurs ajoutées et d'emplois locaux", a expliqué Mountaga Sy.

A l'en croire, ces plateformes de l'investissement sont conçues pour améliorer l'offre de service administratif en dehors de Dakar avec une couverture géographique de pôle territoire.

Il est prévu de mettre en place des plateformes dans les cinq zones du pays : sud à Ziguinchor, centre-ouest à Saly-Portudal, nord à Saint louis, centre à Kaolack et est à Kédougou.

"Aujourd'hui, le Projet de développement du tourisme et des entreprises (PDTE) dans sa sous-composante +Amélioration de l'environnement local des affaires+, appuie la mise en place et l'opérationnalisation jusqu'en 2022 de trois des cinq plateformes de l'investissement. Il s'agit notamment de celles des zones nord, sud et centre-ouest", a jouté M. Sy.

Il a souligné que la plateforme nord implantée à Saint-Louis, a permis d'accompagner 7 074 entreprises et de répertorier 262 milliards 125 millions 917 mille francs CFA de volume d'investissement dans la zone.

Pour l'année 2020, l'une des priorités de cette composante est d'ouvrir quatre guichets mobiles et de services aux entreprises dans trois différentes régions couvertes par les plateformes.