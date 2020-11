Sénégal: Rentrée 2020/2021 - Covid-19 au centre des mesures et dispositions préconisées

Moins de deux jours avant la rentrée scolaire 2020/2021, les autorités académiques de la région de Kaolack en concert avec l'administration locale, les syndicats d'enseignants et les partenaires de l'école ont poursuivi leur traditionnelle réunion du Comité régional pour le Développement (Crd) préparatoire à la prochaine rentrée académique.

Mobilisant près d'une centaine de participants, cette rencontre a été ainsi convoquée pour définir les péripéties d'une meilleure rentrée scolaire en conformité avec le concept "Ubi tey Jang Tey".

Dans un contexte marqué par la présence du virus de la COVID-19 dans notre pays, et la forte mobilisation communautaire bâtie pour combattre la pandémie, les acteurs réunis autour de l'école ont choisi cette année de concentrer l'essentiel de leurs mesures et autres dispositions sur la lutte contre ce fléau d'ordre mondial appelant aujourd'hui le plus de mobilisation.

Ainsi au-delà des mesurés pratiques prises au niveau des établissements par les différents personnels pour démarrer les cours dès le premier jour de la rentrée et la décision de mettre à la disposition de chaque établissement un amas de produits d'hygiène (unités de lavage des mains, savons en morceaux, savons liquide, gel alcoolisé), les autorités ont aussi rendu obligatoire le port des masques sur l'ensemble des établissements sauf en cas de nécessité pour les enseignants.

Dans les établissements, le respect de la distanciation sociale et autres mesures barrières est aussi une des précautions phares de prévention et recommandations données.

Et les autorités académiques préconisent d'y veiller scrupuleusement partout au sein des écoles établies dans la région et en territoire gambien.

Une attention particulière et une posture stricte de veille que l'académie de Kaolack et ses partenaires prévoient de porter sur la totalité des périmètres scolaires où des instructions fermes ont été également données en faveur des opérations de désherbage, enlèvement d'ordures, pompage des eaux en stagnation dans certaines écoles et de désinfection large des classes et sites devant accueillir élèves, enseignants et personnels administratifs.

Ainsi compte tenu des longs moments de congé concédés cette année dans le programme de dispensation des cours à cause de la pandémie de la COVID-19, la rencontre a aussi servi de cadre pour rappeler à son auditoire toutes les dispositions prises en amont pour éviter les agitations syndicales perpétrées chaque année aux moments de la rentrée.

Pour ce cas précis, l'académie de Kaolack dit avoir accompagné délicatement les opérations de paiement de l'ensemble des primes de déplacement dont le retard est souvent motif de soulèvement des syndicats.

UN DEFICIT DE PLUS DE 300 ENSEIGNANTS AU PRIMAIRE ET PRES D'UNE CENTAINE AU MOYEN SECONDAIRE

Cette année comme par le passé, les incessants mouvements des enseignants vers les autres corps de métier créent de nombreux déficits en personnel. Cette année aussi, ce même phénomène est revenu au cœur des préoccupations auxquelles il faut faire face.

Sur le tableau des statistiques, un déficit de 382 enseignants a été enregistré dans le primaire et près d'une centaine dans le moyen secondaire. Mais ces déficits ont surtout été répertoriés dans le département de Nioro et à Kaolack commune.

Pour l'inspecteur académique de la région de Kaolack Siaka Bodjan, cette situation est souvent liée au dynamisme qui caractérise naturellement le système éducatif sénégalais.

Toutefois, des discussions ont été avancées avec le ministre de tutelle pour que les nouvelles recrues des écoles de formation des instituteurs (EFI) puissent profiter aux établissements primaires de la région et que les sortants de la FASTEF puissent eux aussi servir éventuellement aux établissements du moyen secondaire, notamment dans des matières comme la philosophie, l'histoire et la géographie, les Mathématiques, et les lettres (Espagnol) qui sont principalement les départements présentant le plus grand nombre de départs.

Outre ce problème, les autorités académiques et administratives de la région de Kaolack se sont également engagées à diligenter la connexion d'un certain nombre d'établissements qui sont restés plusieurs mois sans eau potable.

Au total, quatre (4) de ces écoles sont touchées par ce même problème. Ce qui, de l'avis de l'inspecteur d'académie de Kaolack, ne pouvait guère permettre le respect des mesures d'hygiène préconisées tel que le lavage constant des mains.