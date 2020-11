Congo-Brazzaville: Congo - Les excuses de Merveil Ndockyt

En pleine préparation de la double confrontation face à eswatini, Merveil Ndockyt a tenu à faire ses excuses après son forfait pour le match amical du mois dernier contre la Gambie.

« Ce sont des erreurs qui ne se reproduiront plus, parce que j'ai tiré des leçons de ma bêtise et j'aimerais qu'on bâtisse une équipe solide dans l'amour et non dans la division« , a t-il déclaré en conférence de presse.

Le milieu de terrain offensif avait déclaré forfait pour le match dans des conditions jugées pas professionnelles, avançant notamment le coronavirus.

Par ailleurs, l'attaquant de Nk Osijek en Croatie espère que le Congo prendra les 6 points contre Eswatini considéré comme le plus faible adversaire du groupe. « Nous n'avons pas quitté nos club pour laisser échapper une si belle opportunité. Certes que l'Eswatini est le maillon faible du groupe, mais nous ferons de notre possible pour décrocher le plus de point possible pour être à l'abri« , avance t-il.

Après deux matchs, les Diables rouges comptent 3 points derrière le Sénégal (6 points). La Guinée-Bissau aussi a 3 points, tandis que eswatini ferme le tableau avec 0 unité.