Sénégal: Les plans stratégiques sécuritaires de Macky

La Journée nationale des Forces Armées a été célébrée hier, mardi 10 novembre, sur toute l'étendue du territoire national sous le thème: «Forces Armées et protection des frontières».

Cette édition 2020, présidée par le chef de l'Etat, Macky Sall, chef suprême des Armées, au quartier Dial Diop de Dakar, en présence des autorités militaires, civiles, administratives et diplomatiques, a été marquée par un dépôt de gerbes au Mémorial du souvenir, le baptême des promotions de l'Ecole militaire de santé (EMS), de l'Ecole nationale des officiers d'Active (ENOA) des et de l'Ecoles des officiers de la Gendarmerie nationale, une remise de médailles à des militaires blessés en opération et l'inauguration d'infrastructures.

Une occasion pour le président Sall d'annoncer d'importantes mesures sécuritaires, notamment la création de nouvelles bases militaires au niveau des frontières et l'acquisition de matériels sophistiqués par les Forces Armées, conformément aux Plans stratégiques horizon 2020-2025.

FORCES ARMEES ET PROTECTION DES FRONTIERES : Le défi des menaces multiformes, vicieuses et aux impacts multiples

«Forces Armées et protection des frontières». C'est autour de ce thème que l'édition 2020 de la Journée nationale des Forces Armées a été célébrée hier, mardi 10 novembre, sur toute l'étendue du territoire national.

Venu présider la cérémonie au quartier Dial Diop de Dakar, le président de la République, Macky Sall, chef suprême des Armées, a, dans son discours, dit : «l'édition de la Journée des Forces Armées dont le thème est «Forces Armées et protection des frontières» touche à la raison d'être principale du métier de militaire à savoir la défense du territoire national.

La vocation essentielle de l'Armée, ce qui fait son honneur et sa fierté, c'est sa mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national et la protection des populations et des biens.

S'y ajoute une vocation de veille permanente auprès des institutions de la République, à l'écoute et sous le commandement de l'autorité civile. Telle est l'essence même d'une Armée Républicaine comme la nôtre dans une démocratie majeure et apaisée».

Revenant sur la notion de «protection» dans un contexte marqué par des menaces multiformes, le président Sall déclarera : «face aux menaces à la fois nombreuses et complexes, la notion même de protection revêt aujourd'hui de nouvelles dynamiques.

Il en est ainsi parce que si la frontière reste toujours pertinente au sens classique c'est-à-dire terrestre, maritime et aérienne, elle est devenue plus diffuse et plus difficile à protéger en raison de nouvelles menaces susceptibles de l'affecter.

Je pense au terrorisme, à la cybercriminalité et aux crimes transfrontaliers, au péril environnemental et sanitaire, entre autres.

C'est donc à la lecture de ces nouveaux défis que doit se comprendre la protection des frontières. Il s'agit non seulement de faire face à un ennemi physique, une tâche déjà difficile, mais également de protéger la Nation contre des menaces plus vicieuses et aux impacts multiples».

RIPOSTE CONTRE COVID-19 : L'ENGAGEMENT DETERMINANT DES FDS

Insistant toujours sur ces menaces «vicieuses aux impacts multiples», Macky Sall n'a pas manqué de saluer l'engagement «sans faille» des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui ont été déterminantes dans la gestion du nouveau coronavirus (Covid-19) au Sénégal.

«La pandémie de Covid19 en est un exemple. Si, à ce jour, notre pays a réussi au mieux à gérer au mieux cette grave pandémie, au point d'être cité en exemple par des sources indépendantes, nous les devons en parti à l'engagement sans faille de nos Forces de défense et de sécurité.

Elles ont contribué à la mise en œuvre de l'Etat d'urgence, à la surveillance des frontières, à la prise en charge des malades, et ont apporté leur concours lors de la distribution des aides d'urgence à nos populations».

PLANS STATEGIQUES HORIZON 2020-2025 : Création de Bataillons et déploiement de nouvelles Unités terrestres...

Le président Macky Sall tient à la mise en œuvre de différents Plans stratégiques. Selon lui, cela a permis «un accroissement substantiel» des équipements des Armées.

Mieux, présidant le Journée des Forces Armées hier, mardi, tout en saluant les efforts de maillage du territoire national, il a fait part de création/déploiement de nouveaux Bataillons et Unités terrestres.

«Dans le cadre du tableau des effectifs et des dotations horizon 2020-2025, avec la mise sur pied des 32e et 34e Bataillons d'infanterie et la création en cours des 33e et 36e Bataillons, de nouvelles Unités terrestres seront déployées», assure le chef suprême des Armées.

«Mais également l'implantation de nouveaux Bataillons et Unités notamment à Namandine, Goudiri et Louga», ajoutera-t-il. Le président Sall souligne que «ces efforts de maillage du territoire national s'inscrivent dans une stratégie cohérente d'une meilleure prise en compte des menaces émergentes».

... ET ACQUISITTIONS DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS PAR LES FORCES ARMEES

Macky Sall, poursuivant son opération de «galvanisation» des Forces de défense et de sécurité, souligne que «la Marine nationale s'est dotée de nouveaux équipements de contrôles des côtes et du trafic maritime transitant dans les eaux sous juridiction nationale».

Et de renseigner que «ce dispositif est complété par la présence de patrouilleurs de haute mer qui sera consolidée par l'acquisition de nouveaux patrouilleurs».

Macky Sall informera aussi de la «la modernisation et l'implantation en cours de différentes bases et stations navales fluviales à Saint-Louis, Elinkine, Djifère, Podor, Matam».

Pour ce qui est de l'Armée de l'air, le président Sall annonce «l'installation de radars de grande portée à Tambacounda et Linguère.

Le Centre de commandement et de contrôle à la base aérienne d'Ouakam et l'acquisition imminente de nouveaux vecteurs aériens qui contribueront au renforcement de nos capacités de surveillances, de recherche et de renseignement».

LA GENDARMERIE RENFORCEE DANS SES MISSIONS DE SECURITE...

Quant à la Gendarmerie nationale, renchérit Macky Sall, «son effectif a doublé ces dix dernières années, avec l'objectif de le porter à vingt mille (20000) militaires à l'- horizon 2025, avec les nouvelles infrastructures prévues, y compris dans le domaine social. Il s'agira d'améliorer le cadre de vie des militaires et de leurs familles».

S'agissant de la sécurisation des frontières, le chef suprême des Armée indique que «de nouvelles unités seront installées le long de nos zones frontalières. La Gendarmerie sera renforcée dans ses missions de sécurité aérienne, maritime, fluviale et ferroviaire».

POURSUITE DE LA COOPERATION MILITAIRE AVEC LES PAYS AMIS ET VOISINS

Par ailleurs, «dans le contexte sous régional et conformément au programme des frontières de l'Union africaine (UA), j'engage les Forces de défense et de sécurité à poursuivre la coopération avec les pays amis et voisins, dans le cadre des activités conjointes de surveillances et de bon voisinage.

Dans notre vision d'intégration africaine, les frontières sont aussi des passerelles de collaboration conviviale pour gérer des questions d'intérêt commun»