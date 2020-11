Cote d'Ivoire: Bloléquin - Anne Ouloto remet les clés de 168 latrines à 28 écoles

La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto a, vendredi dernier, remis au préfet du département de Bloléquin, Sidiki Coulibaly, les clés de 168 latrines modernes équipées de dispositifs de lavage des mains dans 28 écoles de la région du Cavally.

Elle a, au cours de cette cérémonie de remise officielle organisée à Bloléquin, en présence du corps préfectoral, des autorités municipales, des élus et cadres locaux, présenté aux populations le programme social du gouvernement et son volet latrines.

Lequel programme visant à rapprocher le développement des populations par la réalisation d'ouvrages et d'infrastructures au profit de celles-ci et des localités les plus reculées du pays.

"Ce programme vise, plus spécifiquement, à fournir aux populations des services de santé efficients, à faciliter l'accès et le maintien des enfants à l'école", a dit d'entrée, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité.

Elle a ensuite donné les raisons pour lesquelles l'on doit soutenir le Président Alassane Ouattara et adhérer à sa politique de développement de la Côte d'Ivoire mise en œuvre sous la houlette de feu le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et, aujourd'hui, le Premier ministre Hamed Bakayoko.

"Nous sommes derrière Alassane Ouattara parce qu'il apporte l'émergence et le développement. Je vous ai apporté votre part de développement", a-t-elle lancé.

Avant d'expliquer aux bénéficiaires, relativement à ce don que beaucoup ont qualifié de "petit projet", que c'est « par de petites choses, de petites attentions qu'ils nous accordent qu'on reconnaît ceux qui nous aiment ».

Par ailleurs, Anne Ouloto a indiqué, avec des exemples bien choisis, que ces ouvrages construits dans les établissements scolaires permettront de redonner de la dignité à la gent féminine locale qui n'avait, jusque-là, pour lieux d'aisance que les broussailles, avec tout ce que cela a de dégradant pour les femmes et tout ce que cela comporte comme risques pour leur sécurité.

Anne Ouloto a fait savoir à son auditoire que le temps de la politique politicienne est révolu, en invitant les cadres à opérer des choix rationnels, mus exclusivement par la recherche du bien-être de leurs parents, en s'alliant aux hommes capables de favoriser le développement.

Le premier adjoint au maire de la commune de Bloléquin, Léopold Kahi a, pour sa part, félicité la ministre Anne Ouloto dont le ministère est chargé du programme des latrines en milieu rural.