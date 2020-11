Algérie: Goudjil préside une réunion du Bureau du Conseil de la Nation

Alger — Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a présidé, mercredi à Alger, une réunion du Bureau du conseil, élargi aux présidents des groupes parlementaires, au questeur parlementaire, au président et au rapporteur de la Commission des Affaires juridiques, administratives, des Droits de l'Homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial, indique un communiqué du conseil.

Cette réunion a été consacrée à "l'échange de points de vue sur le calendrier de programmation des travaux du Conseil de la Nation pour les prochains jours, notamment les réunions préliminaires qui seront consacrées au projet de loi de Finances 2021 ainsi que le projet de loi relatif à la prévention contre le kidnapping et le projet de budget du Conseil de la Nation pour l'exercice 2021", précise le communiqué.

A cet effet, "il a été convenu de la tenue d'une réunion du Bureau élargi aux présidents des groupes et au questeur parlementaire aux fins d'adopter le calendrier des travaux et ce, à compter du mercredi 18 novembre 2020", ajoute la même source

Au début des travaux, M. Goudjil "a tenu à exprimer en son nom personnel et au nom de Mesdames et Messieurs les membres du Conseil sa joie et sa satisfaction quant au contenu de la lettre adressée par M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, au peuple algérien, par laquelle il a tenu à le rassurer sur son état de santé. Une lettre adressée directement au peuple algérien qui l'a favorablement accueillie", souligne communiqué.

M.Goudjil a affirmé, par ailleurs, que "les Algériennes et les Algériens en adoptant la nouvelle Constitution ont privilégié l'intérêt suprême du pays, l'engageant dans une nouvelle étape marquée de la manière la plus claire qui soit par les prémices du changement souhaité qui est un des engagements du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", relève le communiqué.

"L'adoption de cette Constitution estime le président du Conseil de la Nation par intérim, constitue la naissance effective de la nouvelle République à la quelle aspire le peuple algérien. Une nouvelle République qui œuvre de manière plausible à moraliser la vie publique et consacre par le geste et non pas par les mots la justice par la garantie de l'équité entre tous, et ouvre de larges perspectives devant les générations actuelles et montantes pour accéder aux postes de responsabilité sur la base du mérite et de la compétence et ce, dans le cadre d'un grand projet national visant à refonder la pyramide institutionnelle en s'inspirant des valeurs et principes du 1er Novembre".

D'autre part, le Bureau du Conseil de la Nation a exprimé son "inquiétude" face aux incendies simultanés enregistrés dans nombre de wilayas et dont les tenants et aboutissants seront révélés par les enquêtes, a-t-on précisé.

Le Bureau du Conseil de la Nation s'incline à l'occasion à la mémoire des martyrs de ces incendies et salue les efforts déployés par le gouvernement et les autorités publiques pour juguler et faire face aux effets de tels actes avec sérieux, efficacité et célérité", note la même source.

Le Bureau du Conseil de la Nation "invite les citoyens à faire preuve de plus de vigilance face aux complots ourdis contre le pays visant à porter atteinte à sa stabilité. Tout citoyen jaloux de l'indépendance de son pays est sommé de veiller à son intégrité en respect aux sacrifices consentis par les valeureux Martyrs. Il prie Allah l'omniscient de protéger notre pays et de mettre en échec les visées de ses ennemis".

Concernant les dispositions contenues dans le projet de loi de Finances pour l'exercice 2021, le Bureau du Conseil a rappelé que "les orientations générales de ce texte ont été imposées par les conditions économiques difficiles et par les conséquences induites par la pandémie du Coronavirus ainsi que par la volonté des autorités publiques de préserver les acquis sociaux et impulser la relance économique".

Le Bureau du Conseil a, sur un autre plan, examiné les grandes lignes du projet de budget du Conseil de la Nation pour l'année 2021 qui sera débattu de "manière plus profonde" lors de la prochaine réunion du Bureau avant de les transférer à la commission des Affaires économiques et financières, conformément aux dispositions de l'article 130 du règlement intérieur du Conseil.

Les présents ont pris, par ailleurs, connaissance du rapport qui leur a été transmis par Commission des Affaires juridiques, administratives, des Droits de l'Homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial, concernant la demande de levée de l'immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation Mokhtaria Chentouf.Il a, à cet effet, décidé de programmer une plénière à ce sujet au "moment voulu", conclut la même source.