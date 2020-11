Cote d'Ivoire: Election à la CAF - Une première étape franchie pour Anouma

L'ancien président de la Fif a besoin du soutien et des prières des Ivoiriens pour aller jusqu'au bout d'un long processus.

En obtenant le parrainage de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anouma a franchi un pas important dans son ambition de briguer le fauteuil du président de la Confédération africaine de football (Caf).

Mais, il y a d'autres étapes à franchir et non des moindres. S'il a le soutien de son pays, le médiateur des présidents de la Caf et de la Fifa doit s'assurer également le parrainage de deux autres fédérations membres de la Caf, comme cela est prévu dans les conditions d'éligibilité.

« Une candidature à la présidence de la Caf doit être proposée par au moins une association nationale membre de la Caf.

Une candidature à la Présidence de la Caf n'est recevable que si elle est soutenue, par écrit, au moins par trois associations nationales membres de la Caf, dont obligatoirement l'association nationale membre du candidat concerné.

Toute association nationale membre de la Caf ne peut proposer et/ou soutenir plus d'un candidat. Un candidat à la Présidence de la Caf doit avoir joué un rôle actif dans le football (en tant que Joueur ou Officiel de la Fifa, de la Caf ou d'une association nationale membre de la Caf ou d'un de ses membres affiliés) durant aux moins deux des cinq dernières années ayant précédé le dépôt de sa candidature », est-il précisé dans les statuts et règlements de la Caf.

Après le parrainage de la Fif, le président Jacques Anouma a 48 heures, c'est-à-dire, jusqu'au 12 novembre (date butoir du dépôt des candidatures) pour convaincre au moins deux autres associations membres de le soutenir dans son projet.

Ça s'annonce rude dans la mesure où le président sortant a annoncé avoir eu le soutien de 46 associations membres sur les 54. Mais aussi parce que, depuis hier, un autre candidat, le Sud-Africain Patrice Motsepe, a officiellement déclaré son intention de briguer la présidence de la Caf.

« Il est la personne la plus apte que nous pouvons présenter pour ce poste. Nous ne voulons plus de problèmes d'éthique à la tête de la CAF », a déclaré Danny Jordaan, président de la fédération sud-africaine, au sujet de Patrice Motsepe.

Un milliardaire, beau-frère du Président de la République sud-africaine et propriétaire de Mamelodi Sundowns. Outre son pays, le candidat sud-africain aurait également le soutien de la Fédération nigériane de football.

Il faudra être donc patient et surtout soutenir le candidat ivoirien qui s'engage dans une bataille difficile. Après la 2e étape du dépôt du dossier, il faudra attendre le 12 janvier 2021 pour voir si la candidature de Jacques Anouma sera validée. Comme on le voit, le chemin est long et semé d'embuches.

Les Ivoiriens devront donc s'unir et prier encore pour que l'ancien président de la Fif franchisse les obstacles qui se dresseront devant pour aller à la conquête du fauteuil présidentiel de l'instance du football africain.