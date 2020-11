Sénégal: Appui a la prise en charge de la santé oculaire - 550 000 malvoyants en ligne de mire

42 millions de nos francs ont été déboursés par l'Ong Sightsavers pour appuyer la santé oculaire du Sénégal. Cet appui est composé de matériels et de consommables et sera réparti à 16 districts sanitaires du pays.

La cérémonie de remise s'est déroulée hier, mardi 10 novembre, au ministère de la Santé et de l'action sociale. Au bourt du compte, il est question d'accompagner 550 000 malvoyants.

1,42%, c'est le taux de prévalence du Sénégal en matière de santé oculaire. Une estimation qui a amené l'Ong Sightsavers à appuyer ledit programme afin de venir en aide à près de 550 000 malvoyants.

Selon l'Ong, l'appui est estimé à 42 millions de nos francs et est composé de matériels et de consommables.

« Ce geste constitue notre modeste contribution en matière de lutte contre le coronavirus face à laquelle votre leadership et votre engagement ont fini de payer en classant le Sénégal parmi les meilleurs au monde en matière de gestion de la pandémie et sur le plan des statistiques », a souligné la représentante de Sightsavers Fatoumata Diallo.

Et de poursuivre : « les pays en développement sont de nos jours confrontés aux défis liés à la transition épidémiologique.

Et la santé oculaire n'en fait pas une exception. Les dernières statistiques publiées par l'agence internationale pour la prévention de la cécité en 2017 font état de 253 millions d'handicapés visuels dont 53% de femmes».

Composés d'unité de réfraction, de lampe à fente, d'appareil de kératomètre, ces dons seront destinés aux districts sanitaires de Koumpentoum, Kédougou, Louga, Kaffrine, Ziguinchor, Bambey, Linguère, Bignona, Sokone, Nioro, Goudomp, Gossas, Malel Hodar, Kébémer, Koungheul et Fatick.

Pour le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'action sociale, Alphonse Thiaw, dans les pays en développement vivent 90% des aveugles recensés à travers le monde. Cependant, il a estimé que 8 fois sur 10, la cécité est évitable.

« Il est important de renforcer le système de santé pour la prise en charge précoce et adéquate des maladies cécitantes sur toute l'étendue du territoire national. La santé ne doit plus être une finalité, mais un intrant pour l'émergence, une condition pour le développement » a lancé Me Thiaw.

Et de rappeler : « le partenariat de plus d'une décennie entre mon département et l'Ong Sightsavers a permis d'enregistrer de nombreux acquis notamment dans les domaines des ressources humaines et des équipements.

Afin de renforcer ces acquis, un projet de renforcement du système de santé financé par le gouvernement Irlandais et couvrant une période de cinq an, allant de 2017 à2021 est en cours de mise en œuvre ».