Afrique: Félicitations à Ouattara et à Condé

L'Union africaine (UA), la Cédéao et plusieurs pays africains ont félicité mardi le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, pour sa réélection.

Sur Twitter et Facebook, le président Faure Gnassingbé déclare rester confiant. 'Nous poursuivrons avec plus d'intensité, le renforcement des liens de fraternité, d'amitié et de coopération entre nos deux peuples'.

L'opposition ivoirienne a boycotté l'élection et refuse de reconnaître sa validité. Alors que le pouvoir et l'opposition ivoiriens sont à couteaux tirés, l'UA "invite tous les acteurs politiques à privilégier le dialogue pour préserver la cohésion sociale et la paix", et la Cédéao "exhorte" le président Ouattara à "tout mettre en œuvre en faveur du rassemblement des Ivoiriens".

Le président togolais a également adressé un message de félicitations au président de Guinée, Alpha Condé, également réélu à la magistrature suprême.