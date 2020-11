Soudan: Arman qualifie de réalisation historique l'accord de paix de Juba

Damazin — Le chef de la délégation d'avance du Front Révolutionnaire, Yasser Arman, a souligné que l'accord de paix de Juba est considéré comme réalisation historique et sans précédent pour l'intérêt des citoyens de l'État du Nil Bleu.

S'adressant à une réunion de leaders communautaires qualitatifs mardi soir à Damazin, Arman a dit que l'autonomie donnée à la région du Nil Bleu s'inscrit dans le cadre du Soudan unifié, ajoutant que l'autonomie a offert au peuple du Nil Bleu des pouvoirs exclusifs qui ne sont pas soumis à l'ingérence du gouvernement central.

Il a expliqué que les pouvoirs exclusifs accordés à la région du Nil Bleu comprennent un certain nombre de questions diverses liées à la richesse, à la terre, au système de gouvernement et à l'administration des affaires régionales ainsi qu'aux pouvoirs partagés avec le gouvernement central.

Arman a révélé qu'une conférence qui comprendrait des parties prenantes avec la participation de parties extérieures serait organisée pour déterminer la formule finale de partage des richesses, en plus de la participation des citoyens de l'État aux travaux de la conférence sur la gouvernance et l'administration, indiquant que l'accord a donné à l'Etat 40% de la représentation dans les centres de prise de décision, en plus des arrangements de sécurité liés à la mise en place des forces armées unies.

Arman a renouvelé l'effort de tenir une conférence pour la réconciliation et le dialogue entre toutes les sociétés, indiquant que les efforts sont dirigés pour trouver des solutions à tous les obstacles rencontrant la liberté et le changement et les comités de résistance.

Il a appelé à soutenir la coopération avec la composante militaire afin d'assurer le succès des programmes de la période de transition.