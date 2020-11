Seychelles: Le World Travel Awards récompense les Seychelles pour son tourisme durable

Pour la deuxième année consécutive, les Seychelles ont été reconnues pour leurs efforts dans la promotion du tourisme durable grâce aux World Travel Awards.

Les Seychelles ont été désignées « principale destination de tourisme durable de l'océan Indien 2020 » lorsque les prix ont été annoncés mardi. Air Seychelles, la compagnie aérienne de la nation insulaire, a également remporté plusieurs prix.

Créés en 1993, les prix récompensent les meilleures organisations de voyage au monde grâce à un vote mondial des professionnels du voyage.

Les résultats de la 27e édition font suite à une recherche d'un an des plus grandes marques mondiales de voyages, de tourisme et d'hôtellerie. Les votes ont été exprimés par des professionnels de l'industrie du voyage et le public, le candidat ayant obtenu le plus de votes dans une catégorie est désigné comme lauréat.

La fondatrice de la Fondation pour le tourisme durable des Seychelles (SSTF), Daniella Payet-Alis, a déclaré à la SNA qu'à travers son organisation, les Seychelles avaient discuté des défis pour atteindre un tourisme durable, ainsi que des moyens d'adopter les meilleures pratiques.

Sa fondation vise à faire de l'archipel de l'océan Indien occidental un exemple de bonne pratique internationale pour le tourisme durable grâce à une approche collaborative intégrée entre le public, le secteur privé, le monde universitaire et les organisations non gouvernementales.

« Au cours des dernières années, nous avons été un peu plus proactifs et avons encouragé le tourisme durable. Nous avons tous été très conscients et informés que l'avenir des Seychelles est vert et écotouristique. Cela va dans le sens de ce que nous faisons en termes de changement climatique, car nous devons préserver notre environnement et nos moyens de subsistance », a déclaré Mme. Payet-Alis.

Pour 2020, la compagnie aérienne nationale, Air Seychelles, a remporté les prix de la meilleure compagnie aérienne de l'océan Indien, de la meilleure compagnie aérienne de l'océan Indien - classe affaires et du premier équipage de cabine de l'océan Indien.

Le directeur général de la compagnie aérienne, Remco Althuis, a déclaré : « C'est un grand honneur pour Air Seychelles d'être reconnu par les World Travel Awards.

Il a souligné qu'au cours des deux dernières années, Air Seychelles a mis en œuvre plusieurs projets dans le cadre de son plan de transformation, afin de renforcer sa réputation dans l'océan Indien et en Afrique.

Certains de ces projets comprenaient la modernisation de la flotte d'avions de la compagnie aérienne, qui comprenait l'acquisition et la livraison du premier A320neo d'Afrique aux Seychelles, avec une cabine améliorée en classe affaires et économique, ainsi que le dévoilement d'un nouveau design d'uniforme élégant pour le personnel de cabine.

"Ces réalisations fantastiques ont permis à Air Seychelles d'améliorer sa proposition d'hospitalité en offrant un look frais et moderne à ses clients, rendant ainsi les voyages plus agréables", a déclaré M. Althuis.

Parmi les autres gagnants aux Seychelles, citons Port Victoria avec le meilleur port de croisière de l'océan Indien 2020, Seychelles Travel a remporté le titre de meilleur voyagiste de l'océan Indien 2020 et Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa a remporté le prix Leading Villa Resort 2020 de l'océan Indien.

Le fondateur des World Travel Awards, Graham Cooke, a déclaré dans un communiqué que « nos lauréats représentent le meilleur du secteur des voyages et du tourisme de l'océan Indien et mes félicitations vont à chacun d'entre eux. Ils ont tous fait preuve d'une résilience remarquable au cours d'une année de défis sans précédent.