Gabon Oil Marketing - Une quarantaine d'agents mis au chômage

La dissolution de Gabon Oil Marketing (GOM), filiale du groupe Gabon Oil Company lors du conseil de ministre du 14 août dernier, a conduit une quarantaine d'agent de cette entité au chômage. L'organisation national des employés du pétrole (ONEP) a proposé une indemnisation de 2.5 milliards pour les anciens agents.

Pour défendre les droits des ex employés de Gabon Oil Marketing (GOM), l'Organisation nationale des employés du pétrole a entamé les discussions avec les responsables de GOM le 9 novembre 2020. Une proposition de couverture sociale pour les anciens agents plafonne les 2,5 milliards de francs cfa. Justifiée par les ressources financières significatives de Gabon Oil Marketing et des besoins de ces pères et mères de familles mis sous contrainte chômage.

Pour les employés, le licenciement n'est pas justifié quand on sait que d'autres filiales de la GOC peuvent repêcher ces employés « il y a une quarantaine de postes disponibles mais aucun profil ne correspond aux places disponibles à la GOC et ses filiales. Ça veut dire que c'est une volonté manifeste d'envoyer les Gabonais au chômage » fustige un ancien employé de Gabon Oil Company qui lance un appel au plus hautes autorités.

Rappelons à toute fin utile qu'après le scandale financier de Gabon Oil Company (GOC) avec le détournement de près de 85 milliards de francs cfa l'année dernière, l'entité jadis florissante a connu un bouleversement. Au sortir du conseil de ministre du 14 août 2020, certaines filiales du groupe ont été dissoute. Notamment Gabon Oil Marketing qui était spécialisée dans la distribution des produits pétroliers.