Congo-Brazzaville: Appui à l'éducation - Des kits scolaires distribués aux élèves de Diosso et de Loango

Le Lions Club Pointe-Noire Ndji-Ndji a récemment procédé à la remise d'un important lot de fournitures scolaires aux élèves issus des familles démunies de Diosso et de Loango dans le département du Kouilou, un geste qui s'inscrit dans le cadre de l'appui à l'éducation en République du Congo.

Composé essentiellement de cahiers, de stylos, des règles et des craies, d'ensembles géométriques et autres matériels didactiques, ce présent a fait le bonheur de plus d'un élève.

À Diosso, trente élèves de l'école primaire et quinze autres du collège ont reçu chacun des kits scolaires des mains des représentants dudit club.

Dans le village de Loango, la même cérémonie de remise de kits s'est tenue à l'école primaire Raymond-Tchicaya où les élèves du CP1 au CM2 identifiés au préalable après une enquête ont reçu chacun son kit.

Touchés par cette marque de générosité, les bénéficiaires ont salué le geste du donateur qui est venu à point nommé en ce début d'année scolaire. « Nous sommes très heureux et nous apprécions le geste du Lions Club Pointe-Noire Ndji-Ndji, nous souhaitons que vous nous veniez en aide régulièrement », a laissé entendre l'un des enfants bénéficiaires.

Cette action s'inscrit dans le cadre des activités du Lions Club Pointe-Noire Ndji-Ndji, destinées à améliorer la situation des personnes démunies. Le président de ce club, Kevin Aymard Bossoto, a fait savoir que celui-ci est fondé sur trois piliers, à savoir la santé, l'éducation et l'environnement, donc il était plus qu'important d'intervenir dans ce sens.

Pour le président de la Zone 261 Christel Freddy Awele, le choix des villages Diosso et de Loango rentre dans le droit fil des orientations du gouverneur du District 403 B1, Serge Constant Ebene. « Notre gouverneur a constaté que certaines localités sont continuellement destinataires de nos projets et bien d'autres, plus nombreux, ne reçoivent rien des Lions. De ce fait, il encourage les clubs à étendre leur rayon d'actions en ciblant les nouveaux territoires, car ceci permettra d'évaluer facilement les besoins desdits territoires mais aussi de mesurer facilement l'impact de leurs actions », a-t-il indiqué.

Notons que ces cérémonies se sont déroulées en présence des chefs de villages, des directeurs des écoles et du président de l'association des parents d'élèves du Kouilou.