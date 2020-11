Congo-Brazzaville: Réformes institutionnelles - Le Pr Rufin Bidounga insiste sur l'amélioration de l'outil statistique

Dans une interview exclusive avec les Dépêches de Brazzaville, le professeur Rufin Bidounga, conseiller du chef de l'Etat à la statistique, a souligné l'importance des statistiques dans le processus de développement, et expliqué comment le Congo s'attèle à apporter des améliorations dans ce domaine.

Parlant du rôle et de l'importance des statistiques, Rufin Bidounga a indiqué qu'elles touchent tous les aspects de la vie moderne, et qu'elles sous-tendent de nombreuses décisions des pouvoirs publics, des entreprises et des collectivités.

« Les données statistiques ont une importance telle qu'on ne peut pas faire de l'économie sans les statistiques, qu'on peut mal gérer sans les statistiques... »

Mais alors qu'elles occupent une place plus importante que jamais, bon nombre de pays en développement, a-t-il déploré, n'ont toujours pas les moyens de produire, d'analyser et de faire usage de la variété de statistiques de la qualité requise pour soutenir un développement réel.

En effet, malgré le consensus international sur l'importance de statistiques nationales fiables, de nombreux pays en développement n'ont pas de systèmes statistiques nationaux solides et fiables, nécessaires à appuyer les processus de développement.

« Ce sont les pays en développement qui ont ce genre de situation. Après le constat amer fait par les Nations unies, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, avait décidé que le Congo améliore l'outil statistique. Lorsqu'il a fini de régler cette préoccupation des Nations unies, notamment, l'amélioration de l'outil statistique, la Banque mondiale est venue au secours du Congo », a-t-il précisé.

Pour lui, les statistiques fiables sont le reflet de la réalité au quotidien. De bonnes statistiques améliorent également la transparence et la responsabilité en matière d'élaboration de politiques, deux conditions indispensables à une bonne gouvernance, dans la mesure où elles permettent aux électeurs de juger du succès de l'action engagée par leur gouvernement et de rendre ce dernier comptable de ses décisions. Enfin, de bonnes statistiques sont essentielles à la bonne gestion des services sociaux de base.

Un autre aspect évoqué par le professeur Rufin Bidounga est que « les statistiques ne peuvent jamais se faire sans les ordinateurs ». « Au niveau des ordinateurs, il y a des logiciels appropriés. Il faut une grande capacité mémoire pour savoir que parfois nous faisons des opérations mathématiques sur des millions des données. D'où l'importance de l'Institut national de la statistique », a-t-il insisté.

« Les cadres sont les bienvenus pour apporter leur expertise à l'Institut national de la statistique »

Au niveau de l'Institut national de statistique, Rufin Bidounga a parlé des changements qui s'opèrent actuellement. Précisément, dans le domaine de la formation.

Ce dernier est tout à fait d'accord à l'idée que le Projet de renforcement des capacités en statistiques (PSTAT) recommande dans chaque ministère que les directeurs des études soient des statisticiens de formation. « Les cadres de haut niveau sont toujours les bienvenus pour compléter, non seulement les effectifs, mais également pour apporter leur expertise à l'Institut national de la statistique », a-t-il indiqué. Ces nouveaux docteurs en statistiques sont, selon lui, « indispensables pour contribuer à l'amélioration de l'outil statistique congolais ».

Il sied de rappeler que c'est depuis 2009 que le Congo s'est engagé dans une série de réformes institutionnelles visant la mise en place d'un Système statistique national performant. Pour atteindre cet objectif, les autorités congolaises ont signé avec l'Association internationale de développement l'accord de financement destiné au cofinancement du PSTAT.

Les objectifs du projet et les activités se fondent sur les axes stratégiques et le plan d'actions opérationnel de la Stratégie nationale de développement statistique. Son but est d'accroître la capacité de formuler des politiques et de prendre des décisions éclairées en matière de développement par l'utilisation accrue de meilleures statistiques.

Renforcer le Système statistique national dans la production et la diffusion de statistiques opportunes et fiables, utiles pour les politiques et la prise de décision, et promouvoir la demande d'informations statistiques, tels sont, entre autres, les objectifs spécifiques assignés au PSTAT.

Signalons que le professeur Ruffin Bidounga, directeur de thèse, et ses deux étudiants (Batsindila Nganga Prévot Chirac et Mizélé Kitoti Foxie Réolie) de l'Université Marien-N'Gouabi, ont été examinés le 6 novembre, par le jury, lors de la soutenance de thèse de doctorat de statistique des deux impétrants qui ont obtenu la mention « très honorable ».