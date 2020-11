Maroc: Lutte contre le coronavirus - Le roi Mohammed VI ordonne une campagne nationale de vaccination

Alors que la population s'apeure sur une possibilité de réconfinement suite à la phase aiguë de la pandémie du nouveau coronavirus, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé une séance de travail le 9 novembre au Palais royal de Raba au cours de laquelle des orientations ont été données pour le lancement, dans les prochaines semaines, d'une opération massive de vaccination contre la covid-19.

Selon une déclaration du Cabinet royal marocain, la décision a été prise suite aux recommandations du comité scientifique national, qui a considéré la campagne de vaccination comme "une réponse efficace pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie". Comme le souligne le communiqué de ce cabinet, les résultats des études cliniques, tant celles réalisées que celles en cours, "ont prouvé la sécurité, l'efficacité et l'immunogénicité du vaccin", ajoute la même source.

Cette opération devra couvrir les citoyens de plus de 18 ans, selon un schéma vaccinal en deux injections. La priorité sera notamment donnée aux personnels de première ligne, en l'occurrence, le personnel de santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l'éducation nationale, ainsi qu'aux personnes âgées et aux personnes vulnérables au virus, et ce, avant de l'élargir au reste de la population.

D'après ce communiqué, le royaume a pu occuper un rang avancé dans l'approvisionnement en vaccin contre la covid-19, grâce à l'initiative et à l'implication personnelle du souverain qui ont abouti à la participation réussie du pays, dans ce cadre, aux essais cliniques.

Le roi a, ainsi, donné ces directives aux autorités compétentes pour veiller à la bonne préparation et au bon déroulement de cette opération nationale d'envergure, tant sur les plans sanitaires, logistique et technique. L'accent a été mis notamment sur l'accessibilité du vaccin , dans un cadre social et solidaire, et sa disponibilité en quantité suffisante, ainsi que sur la logistique médicale de transport, d'entreposage et d'administration du vaccin sur l'ensemble du territoire et sur la mise en place d'un système efficace de préenregistrement des bénéficiaires.

A cet effet, le souverain a appelé à la mobilisation de tous les services et départements concernés, en particulier le personnel de la santé, l'administration du territoire et les forces de l'ordre, ainsi que l'appui nécessaire des Forces armées royales, conformément aux missions qui leurs sont confiées par Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Notons qu'à ce jour, le Maroc a accumulé un total de 259 951 cas de coronavirus infectés, dont 212 905 ont été guéris et 4 356 sont morts.