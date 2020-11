Congo-Brazzaville: Direction générale de migration - Les ministres Nkulu et Kitobo interdits de voyager

La présidence leur reproche d'avoir violé l'ordonnance loi du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, qui exige qu'elle soit préalablement informée de tout déplacement des membres du gouvernement, y compris le Premier ministre.

Le ministre chargé de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Nene Nkulu, et son collègue des Mines, Willy Kitobo, empêchés, le 10 novembre 2020, de se rendre en mission de service à l'intérieur du pays, n'auraient pas respecté les procédures légales en la matière. Citant des sources de la présidence de la République, radiookapi.net note qu'il a été reproché à ces deux membres du gouvernement Ilunkamba d'avoir violé l'esprit et la lettre de l'ordonnance loi du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement est claire en cette matière, qui stipule que « tout déplacement des membres du gouvernement, y compris le Premier ministre, doit être signalé au préalable à la présidence de la République ». « L'article 34 alinéa 2 stipule que les missions des autres membres du gouvernement sont subordonnées à l'obtention d'un ordre de mission signé par le Premier ministre.

Et à l'alinéa 6, il est spécifié que le président de la République est informé avant le début de la mission ou du déplacement privé des autres membres du gouvernement », ont expliqué ces sources à la radio onusienne. Et de noter, en ce qui concerne le déplacement de ces deux ministres, que la présidence de la République n'étant pas informée, les services de la Direction générale de migration (DGM) étaient en droit de faire respecter ces dispositions en empêchant les deux membres du gouvernement de quitter Kinshasa pour l'intérieur du pays. « Il n'y a pas matière à polémiquer là-dessus ou à politiser cette affaire », ont coupé court ces sources de la présidence de la République.

Il est, en effet, rappelé dans cette affaire diversement commentée, notamment sur les réseaux sociaux, les ministres Néné Nkulu et Willy Kitobo devaient effectuer une mission de service respectivement à Kalemie et à Kisangani via Goma. Les services de la DGM leur en avaient empêché, à l'aéroport de N'djili, en leur interdisant de quitter Kinshasa pour se rendre en provinces.