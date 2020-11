Soudan: Le Comité d'enquête sur les personnes disparues annonce la découverte de masse de tombeaux

Khartoum — Le comité d'enquête sur la disparition de personnes disparues, qui a été formée par le procureur général, a annoncé dans un communiqué de presse mercredi, dont une copie a été reçue par la SUNA, qu'il a pu trouver de masses de cimetières de personnes disparues, indiquant que le comité a suggéré que ces fosses communes contiennent les corps de personnes disparues qui ont été tuées et enterrées d'une manière incompatible avec la dignité humaine.

Le comité a affirmé qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour compléter les procédures d'exhumation et de ré-autopsie après la sécurisation du site et la garde nécessaire placée sur les cimetières pour empêcher l'approche de la zone jusqu'à ce que les procédures sont terminées et des directives par les autorités compétentes sont données de prendre toutes les mesures nécessaires.

Le comité a déclaré qu'il a visité et vérifié toutes les morgues et enquêté avec leurs départements, ajoutant que le comité d'enquête poursuivrait son travail conformément aux régulations judiciaires émis par le procureur général, qui exige l'obtention de DNA et la cause du décès et les raisons qui ont conduit aux masses enterrements.

Le comité d'enquête du parquet public a affirmé la poursuite de ses enquêtes sur la disparition forcée de personnes depuis les événements de la Révolution de Décembre-Avril, en toute transparence pour fournir les faits au peuple soudanais, sur la base du principe de non -impunité.

Le comité a appelé tous les organes et familles des personnes disparues à coopérer avec lui pour mener à bien les enquêtes.