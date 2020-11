Algérie: Covid-19 - La CAF autorise une augmentation du nombre de joueurs sur les listes d'engagement

Le Caire — Le Comité d'urgence de la Confédération africaine de football a autorisé une augmentation du nombre de joueurs sur les listes d'engagement pour les différentes compétitions continentales, pour parer à d'éventuelles défections, dues au coronavirus.

Une augmentation pouvant aller de "dix joueurs supplémentaires" à un nombre "illimité", suivant les règlements de chaque compétition.

Les protocoles sanitaires de la Fifa et de la CAF interdisent en effet aux joueurs testés positifs au coronavirus de participer aux matchs, d'où cette alternative proposée aux clubs et aux associations, de pouvoir remplacer les éléments infectés et être ainsi en mesure de prendre part aux différentes compétitions.

"Pour les compétitions dont les règlements imposent une liste avec un nombre limité de joueurs, notamment, les compétitions Interclubs et les compétitions avec le système aboutissant sur un tournoi final, les clubs sont autorisés à augmenter de dix (10) le nombre initial de joueurs autorisés" a indiqué la CAF dans un communiqué.

"Si par exemple les règlements imposent une liste de trente joueurs, ce nombre sera désormais augmenté à quarante (40) joueurs" a-t-elle précisé.

Concernant les compétitions dont les règlements permettent la modification de la liste des joueurs d'un match à un autre (exemple : Qualifications de la CAN et qualifications de la CAN Féminine), "les associations peuvent déjà voyager avec un nombre illimité de joueurs, ce qui leur permettrait de remplacer tout joueur déclaré positif au test PCR de la COVID19" a assuré la CAF.

Les équipes engagées dans les différentes compétitions "devront s'assurer de présenter au moins onze joueurs aptes, dont un gardien de but et quatre remplaçants pour participer aux matchs, et ce, indépendamment du nombre de joueurs déclarés positifs à la COVID-19" a encore tenu à préciser l'instance.

Par ailleurs, et dans le cas où une équipe se retrouverait dans l'incapacité de participer à un match, le résultat de ladite rencontre sera déterminé comme suit:

A). Si une équipe ne dispose pas du nombre minimum de joueurs (11 rentrants, dont 1 gardien de but et 4 remplaçants), alors cette équipe sera considérée comme ayant perdu le match (2-0).

B). Dans le cas où une équipe ne peut se rendre sur le lieu du match, à cause des restrictions de voyage, ou autres restrictions liées à la COVID-19, alors cette équipe sera considérée comme ayant perdu le match (2-0).

C). Si une équipe hôte ne peut pas organiser le match, ou ne peut pas recevoir une autre équipe pour absence d'une autorisation gouvernementale, cette équipe sera considérée comme ayant perdu le match (2-0), alors que pour les situations exceptionnelles, la "commission d'organisation sera consultée pour une décision finale" a encore précisé la CAF.