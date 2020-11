Algérie: Constantine - Bientôt un nouveau stade pour la commune de Zighoud Youcef

Constantine — Un nouveau stade de football de 2.000 places, programmé pour les entrainements et les compétitions des équipes locales de ligue 2 et du championnat régional, sera bientôt réceptionné dans la commune de Zighoud Youcef (Constantine), a-t-on appris mercredi, auprès de la direction de la jeunesse et des sports (DJS).

Il s'agit de la première infrastructure du genre dans cette collectivité locale, située à 35 km au Nord-Est du chef lieu, a précisé à l'APS le directeur de la jeunesse et des sports, Kayno Kamel, relevant que les travaux sont entrés en phase finale, celle de la pose d'une pelouse synthétique de 6ème génération et la livraison de la structure.

Lancé en travaux en 2017, cette structure de jeunesse et des sports, raccordée aux différents voiries et réseaux divers (VRD), a été dotée d'une salle de sport féminin, ainsi que d'autres salles pour le Karaté Do, le judo, la musculation et la boxe, a ajouté la même source.

Homologué récemment par les instances de football concernées, le nouveau stade de la commune de Zighoud Youcef est également équipé d'un bloc administratif, une infirmerie, une salle de presse, une tribune officielle, trois (3) vestiaires dont un (1) pour arbitres et une structure d'hébergement, a assuré le DJS.

Inscrit au profit de cette collectivité locale au titre de l'exercice 2013-2014, le stade d'une superficie globale de 34.000 m2, a accusé un retard de plusieurs années dans sa réalisation en raison d'un problème lié au foncier et d'autres d'ordre techniques, a-t-il noté.

La mise en service du nouveau stade sera d'un apport "non négligeable" dans le développement du sport dans cette localité et permettra d'animer la scène sportive de la commune de Zighoud, en sus d'encourager l'activité des équipes des différentes disciplines sportives, a estimé M. Kayno.

Il a estimé que le stade communal constitue un autre acquis pour le football constantinois, notamment après l'accession de l'équipe du Wided Athletic Zighoud Youcef (WAZY) à la Ligue 2.