Algérie: Report de l'entrée en vigueur des décrets fixant les prix des farines et du pain

Alger — Le ministère du Commerce a annoncé mercredi dans un communiqué le report de l'entrée en vigueur des deux décrets exécutifs fixant respectivement les prix à la production et aux différents stades de distribution des farines et du pain ainsi que des semoules de blé.

"Par souci de garantir l'aboutissement du programme tracé par les autorités publiques, relatif à l'encadrement des opérations de production et de distribution des farines et de la semoule subventionnée, il est porté à la connaissance de l'ensemble des opérateurs économiques intervenant à la filière des céréales (minoteries et moulins à semoule) qu'il a été décidé du report sine die de la mise en œuvre des dispositions des deux décrets exécutifs y afférents", a précisé le ministère.

Il s'agit, ajoute le communiqué, du décret exécutif n 20-241 du 31 août 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n 96-132 du 13 avril 1996 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des farines et du pain et du décret exécutif n 07-402 du 25 décembre 2007 fixant les prix à la production et aux différents stades de la distribution des semoules de blé dur.