Soudan: PCS - Nous sommes avec les masses, ni derrière eux ni devant eux

Khartoum — Le Secrétaire Politique du Parti Communiste Soudanais, Ingénieur Mohamed Mukhtar Al-Khatib, a déclaré que le retrait du Parti Communiste des Forces du Rassemblement de la Déclaration de la Liberté et de Changement et des Forces nationales de consensus n'est pas une décision instantanée ou soudaine comme certains l'ont dépeint, mais plutôt une décision résultant d'un observation et analyse à long terme du cours des événements et de la situation politique depuis le déclenchement de la révolution.

Adressant un symposium sur "la situation politique actuelle et le retrait du Parti Communiste", au siège du parti, Al-Khatib a dit qu'ils œuvreraient pour diriger la rue pour effectuer le changement, en exprimant la disposition du parti à œuvrer avec tous ceux qui des forces descendantes douces qui travaillaient avec l'ancien régime et qui œuvrent maintenant pour protéger le système de tomber.

He Al-Khatib a souligné que le Parti Communiste ne craignait pas la réaction du gouvernement actuel, indiquant qu'il travaillait dans des conditions difficiles depuis l'établissement du parti en 1946, mais en même temps, il a averti que le gouvernement s'apprêtait à produire un état policier.

Il a dit qu'ils résistaient à une telle réalité et travailleraient pour que le gouvernement change ses politiques, mais il a dit qu'il y a des choses objectives et des contradictions au sein du gouvernement qui visent à faire mûrir la révolution.

Al-Khatib a déclaré que le Parti Communiste n' pas signé le document constitutionnel et qu'il n'avait donc rien à voir avec celui-ci, mais il a reconnu que le Parti Communiste fait partie des groupements politiques qui ont approuvé le document constitutionnel et ont agi dans cette conception avec le document tout en conservant ses positions indépendantes et en rejetant tout quota.

Il a dit que le Parti Communiste Soudanais est resté le même malgré la succession de générations, en soulignant qu'il s'agit du même parti d'Abdul-Khaliq et de Nugud et qu'il a une méthode à laquelle tous ses membres adhèrent.

Il a déclaré que le gouvernement actuel ne semble pas se diriger vers la réalisation des demandes du peuple, ajoutant que le Parti Communiste attendait la tenue de la Conférence économique, et il a refusé la précipitation à l'extérieur du pays et a souligné que la solution est à l'intérieur , mais avant la convocation de la Conférence économique, un accord a été conclu avec le Fonds Monétaire International (FMI).

Al-Khatib a indiqué que la composante militaire a détourné le dossier des relations étrangères et signé la normalisation avec Israël, chose qui va à l'encontre des principes du Parti Communiste et de sa position historique sur l'État d'Israël en tant que bras capitaliste dans la région qui vise à entraver et à frapper la croissance des mouvements de libération.

Il a évoqué le dossier des libertés publiques, citant les événements survenus lors de la grande procession, à l'Est Soudan, à Nertiti et dans l'État du Nord, indiquant que le Parti Communiste est contre l'autonomisation et ne remplace pas l'autonomisation par l'autonomisation.

Il a dit que le Parti Communiste appelle à une fonction publique neutre et que le recrutement se fera conformément à la compétence avec l'annonce des emplois plutôt que la nomination politique.

Par ailleurs, le Membre du Comité Central du Parti Communiste, Kamal Karar, a souligné que la menace de l'autorité est inacceptable et que la revendication concernant la présence du parti au pouvoir n'est pas vraie, expliquant que cette affirmation est destinée à créer la confusion et à faire supporter au parti l'échec des politiques actuelles.

Il a dit que "le peuple gagnera et qu'aucune dictature ne lui sera imposée à nouveau", affirmant que le Parti communiste œuvrera pour une période de transition à la fin de laquelle la conférence constitutionnelle sera convoquée et les élections générales auront lieu.