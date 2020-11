Cote d'Ivoire: Décrispation - Alassane Ouattara et Henri Konan ont « brisé le mur de glace »

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a eu un entretien, ce mercredi 11 novembre 2020, en fin de journée, à Heden Golf Hôtel d'Abidjan, avec le Président du PDCI- RDA, M. Henri Konan BEDIE.

Au terme de la rencontre, le Président Alassane OUATTARA a indiqué avoir eu un entretien fraternel avec le Président Henri Konan BEDIE pour rétablir la confiance et œuvrer à la préservation de la paix dans le pays. Car la paix, a-t-il souligné, est non seulement la chose la plus chère à tous les deux, mais également à l'ensemble des Ivoiriens.

Le Chef de l'Etat a ajouté qu'après cette première rencontre qui a permis de briser le mur de glace et de rétablir la confiance, d'autres entretiens suivront, très prochainement, afin de continuer ce dialogue qui a été bien entamé.

Le Président Henri Konan BEDIE a souligné que la rencontre de ce jour a permis effectivement de briser le mur de glace et de silence. Il a réaffirmé que dans les jours et semaines à venir, les échanges téléphoniques et les rencontres se poursuivront, afin que le pays soit ce qu'il était auparavant.

Notons que le Ministre Fidèle SARASSORO, Directeur de Cabinet du Président de la République et le Général Gaston Ouassénan KONE, Vice-Président du PDCI-RDA, ont également pris part à la rencontre.