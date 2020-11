Cote d'Ivoire: Dialogue direct - Ouattara et Bédié brisent le mur de glace

Le Chef de l'État, Alassane Ouattara et le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, ont renoué le dialogue. Hier, les deux personnalités se sont parlé dans la soirée, au Golf Hôtel à la Riviera. Leur dernière rencontre remonte au 8 août 2018.

Le Président de la République, au terme de ce tête-à-tête d'au moins de 40 minutes, a soutenu que cet "entretien fraternel" entre son aîné et lui permettra de « rétablir la confiance et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix ». Il a déclaré qu'ensemble, ils ont convenu que la paix est la chose la plus chère. « Nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi », a-t-il ajouté.

Le chef de l'exécutif a, en outre, précisé que ce dialogue direct est une première rencontre afin de « briser la glace pour rétablir la confiance ». Dans cette dynamique, il a informé l'opinion nationale et internationale que le président Henri Konan Bédié et lui se sont engagés à se revoir très prochainement pour continuer « ce dialogue qui a bien démarré ».

Le président du Pdci-Rda était dans cette même disposition d'esprit. Cela s'est d'ailleurs traduit par ses propos. « Par la rencontre d'aujourd'hui, nous avons brisé le mur de glace, le silence. Nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer pour qu'enfin, le pays soit ce qu'il était », a-t-il déclaré à la suite du Chef de l'État.

C'est au cours de son adresse à la nation, dans la soirée de lundi, après la confirmation de sa victoire à l'élection présidentielle du 31 octobre par le Conseil constitutionnel, que le Président de la République, Alassane Ouattara, a fait montre de sa volonté de rencontrer Henri Konan Bédié dans le cadre d'un dialogue " franc et sincère". Soucieux d'apaiser le front social, le président de la plus ancienne formation politique de Côte d'Ivoire a saisi la main tendue du Chef de l'État. C'est ainsi que les hommes se sont donné rendez-vous, hier, au Golf hôtel.

C'est sur le coup de 16h50 que le Chef de l'État est arrivé à ce réceptif hôtelier. Il y a été rejoint, une trentaine plus tard, par Henri Konan Bédié. Les deux personnalités ont échangé pendant plus d'une demi-heure. On les a ensuite vus marcher côte à côte, après l'entretien, pour venir s'adresser aux journalistes venus nombreux couvrir cette rencontre.

Pendant cette entrevue, le Président Ouattara était assisté de son directeur de cabinet, Fidèle Sarassoro. Le vice-président du Pdci-Rda, Gaston Ouassénan Koné, a accompagné le président Henri Konan Bédié.