Burkina Faso: Message de campagne de UNIC

L'Union nationale des indépendants pour le changement (UNIC) vise, comme tous les autres partis, la conquête du pouvoir d'Etat.

La jeunesse sera notre priorité une fois élus. Nous ferons voter des lois favorables à leur épanouissement.

Notre pays est constitué de 52 ℅ de femmes ; elles ne devraient pas être marginalisées. Il faudrait les aider à travers la formation et l'octroi des microcrédits. Le Burkina Faso compte de plus en plus de handicapés, des actions seront menées afin qu'ils participent davantage au développement économique du Faso. Quatre-vingt pour cent (80%) de la population burkinabè sont constitués d'agriculteurs et d'éleveurs qu'il faut former et équiper.

Le problème du chômage est mondial, la réorientation de l'école vers la formation professionnelle et l'auto-emploi s'impose. Une attention particulière sera accordée aux personnes dites du troisième âge. Leur expérience et leur expertise seront utiles à la jeune génération.

La fonction publique sera rénovée, redynamisée et débarrassée des agents corrompus et paresseux. La justice sera rapprochée du justiciable.

Depuis l'avènement de Son Excellence Roch Christian KABORE, notre pays n'a cessé d'être la cible du terrorisme. Nos FDS et nos VDP doivent être encouragés, mieux formés, mieux équipés, pour faire face à l'hydre terroriste. Un mécanisme de dialogue, de concertation, sera mis en place dans toutes les communautés afin de régler leurs différends. Un dialogue franc sera rétabli entre les syndicats, le Gouvernement et la société civile afin de mettre fin aux grèves perlées qui minent notre pays. Nous ferons de sorte qu'après les élections, perdants et gagnants puissent mettre en place un cadre de concertation permanent et bénévole. Un accent particulier sera mis sur la préservation et la protection de notre environnement.

Portons ensemble le camarade président Christian KABORE au soir du 22 novembre 2020 à Kosyam. Cet homme humble, simple, généreux et très lucide n'a jamais souhaité gouverner dans le contexte actuel que nous connaissons. Il a mis en place une nouvelle armée, les nombreux délestages d'électricité ont été considérablement réduits, de nombreuses infrastructures routières jamais réalisées ont été faites, de nombreux barrages comme celui de Samandéni sont aujourd'hui une réalité, etc. Il mérite d'être reconduit à la tête de notre pays pour un nouveau mandat.

Militants de l'UNIC, l'heure est venue de faire un bon choix, un choix utile : votez UNIC pour les législatives et votez le président Christian KABORE pour la présidentielle.

Nous souhaitons à tous les partis une élection très apaisée, courtoise et fraternelle.

Que le seigneur vous bénisse et bénisse le Burkina Faso !