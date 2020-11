Burkina Faso: Kadré Désiré Ouédraogo - Pour un Burkina de paix et d'entente

Le mardi 10 novembre 2020, le mouvement Agir ensemble, en présence de ses militants et sympathisants, a sonné la mobilisation à Pouytenga sur la place du terrain « groupe blindé ». Kadré Désiré Ouédraogo (KDO) son candidat à la présidentielle, y a déroulé son programme politique puis leur a donné rendez-vous le soir du 22 novembre 2020.

«Je demande votre permission pour être élu au soir du 22 novembre 2020 puisque la démocratie c'est le pouvoir du peuple », a lancé, d'entrée KDO, avant de préciser que les deux secteurs privilégiés de son programme sont l'éducation et la santé. « Une fois à la présidence, je vais construire deux grands hôpitaux militaires à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Avec cela, on pourra renforcer l'initiative des soins gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans en élargissant cette offre aux 15 ans », promet KDO avant d'ajouter qu'il compte également améliorer les plateaux techniques des centres de santé pour réduire les évacuations à grande distance.

« En venant ici à Pouytenga, nous avons fait escale pour visiter les déplacés internes à Pigbaoré, il y a de cela plus d'une semaine, et nous avons rendu visite aux déplacés de Dori et de Kongoussi, il y a trois jours. Je me suis lancé dans la danse dans le souci de travailler à redorer l'image du Burkina», a lancé KDO. Pour le candidat du mouvement Agir ensemble, plus d'un million de personnes sont déplacées à cause de l'insécurité et son parti ne peut rester insensible devant tant de souffrances. C'est pourquoi, Kadré Désiré Ouédraogo s'engage à mettre en œuvre tout son programme qui, d'ailleurs, sera traduit dans les différentes langues locales. Le problème de manque d'eau ne sera plus qu'un vieux souvenir si KDO entre à Kosyam et le problème du foncier va se résoudre avec l'aménagement des zones non loties des grandes villes du pays.

« Je compte sur vous population de Pouytenga pour avoir le maximum de voix au soir du 22 novembre pour un Burkina de paix et de cohésion sociale », a souhaité KDO.